Shakira Deslumbra en la Inauguración del Mundial 2026

Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas latinas más influyentes del planeta. La colombiana encabezó uno de los momentos más esperados de la inauguración del Mundial 2026.
La barranquillera se presentó ante miles de aficionados reunidos en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que hizo historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas. La artista colombiana fue la encargada de interpretar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy.
Su espectáculo estuvo acompañado por una impresionante producción visual, luces, efectos especiales y una energía que contagió a los asistentes presentes en el recinto y a millones de espectadores alrededor del mundo. La participación de Shakira generó una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su carisma, talento y la conexión que mantiene con los eventos futbolísticos más importantes del planeta.
Para muchos aficionados, la colombiana ya es considerada una figura inseparable de la historia reciente de los mundiales. Y es que la cantante cuenta con una larga trayectoria ligada al fútbol. En Alemania 2006 interpretó una versión especial de "Hips Don’t Lie", en Sudáfrica 2010 conquistó al mundo con "Waka Waka" y en Brasil 2014 volvió a dejar huella con "La La La".
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Con su aparición en el Mundial 2026, suma una nueva participación en la máxima fiesta del fútbol internacional. La ceremonia inaugural también contó con la presencia de destacados artistas internacionales y latinoamericanos como J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules y Belinda.
A lo anteriores también se sumaron Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla, quienes formaron parte de un espectáculo diseñado para celebrar la diversidad cultural de los países anfitriones.
El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo, ya que es la primera edición organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, además de contar con la participación de 48 selecciones nacionales.