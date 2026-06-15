 Triángulo Amoroso entre Jugadores del Mundial 2026: La Controversia

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
80
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

El polémico triángulo amoroso que involucra a dos jugadores del Mundial 2026

El sorprendente intercambio de novias entre dos jugadores de la Selección de Brasil que tiene a las redes de cabeza.

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Léo Pereira y Éder Militão, Instagram
Léo Pereira y Éder Militão / FOTO: Instagram
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El Mundial de 2026 está en la mira, no solo por el fútbol de primer nivel, sino también por las historias personales que sobrevuelan la competencia. 

El equipo brasileño se destaca por la presencia de esposas y novias cautivando a la prensa tanto como los mismos jugadores, especialmente por la atención mediática.

Brasil es protagonista de un cuadrado amoroso digno de reality show que involucra a dos futbolistas: Éder Militao y Leo Pereira, quienes se casaron con sus respectivas ex y ahora son 'padrastros opuestos'. Curiosamente, los dos también son defensas.

Foto embed
Karoline Lima Éder Militão - Instagram

Karoline Lima es una famosa influencer brasileña. Comenzó su relación con el defensa central Éder Militão en 2021, cuando él jugaba en el Real Madrid. Inicialmente, fueron considerados una de las parejas más bellas del fútbol brasileño.

En 2022, Karoline quedó embarazada de su primera hija. Sin embargo, pocos días antes del nacimiento, confirmó su separación de Militão. En julio de 2022, nació su hija Cecília, lo que marcó el fin de su relación.

Tras su separación, la pareja se vio envuelta repetidamente en controversias relacionadas con la crianza de los hijos, la manutención y las declaraciones en redes sociales. Estos conflictos se convirtieron en un tema candente en los medios de entretenimiento brasileños durante el período 2022-2024.

Foto embed
Eder Militao - Instagram

Nuevo amor

Tras su ruptura con Militão, se rumoreó que Karoline mantenía una relación con el defensa central Léo Pereira. La pareja hizo pública su relación a finales de 2023 y principios de 2024.

Desde entonces, se ha visto con frecuencia a Karoline en las gradas de los partidos del Flamengo, y Léo Pereira también ha publicado abiertamente fotos cariñosas con su novia en las redes sociales.

Entre 2025 y principios de 2026, Karoline y Léo Pereira protagonizaron varias rupturas y reconciliaciones. A principios de 2026, Karoline confirmó su separación, pero pocos meses después surgieron rumores de una reconciliación cuando fueron vistos cenando juntos en Río de Janeiro.

Foto embed
Karoline Lima Léo Pereira - Instagram

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