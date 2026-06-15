Triángulo Amoroso entre Jugadores del Mundial 2026: La Controversia

El Mundial de 2026 está en la mira, no solo por el fútbol de primer nivel, sino también por las historias personales que sobrevuelan la competencia.
El equipo brasileño se destaca por la presencia de esposas y novias cautivando a la prensa tanto como los mismos jugadores, especialmente por la atención mediática.
Brasil es protagonista de un cuadrado amoroso digno de reality show que involucra a dos futbolistas: Éder Militao y Leo Pereira, quienes se casaron con sus respectivas ex y ahora son 'padrastros opuestos'. Curiosamente, los dos también son defensas.
Karoline Lima es una famosa influencer brasileña. Comenzó su relación con el defensa central Éder Militão en 2021, cuando él jugaba en el Real Madrid. Inicialmente, fueron considerados una de las parejas más bellas del fútbol brasileño.
En 2022, Karoline quedó embarazada de su primera hija. Sin embargo, pocos días antes del nacimiento, confirmó su separación de Militão. En julio de 2022, nació su hija Cecília, lo que marcó el fin de su relación.
Tras su separación, la pareja se vio envuelta repetidamente en controversias relacionadas con la crianza de los hijos, la manutención y las declaraciones en redes sociales. Estos conflictos se convirtieron en un tema candente en los medios de entretenimiento brasileños durante el período 2022-2024.
Nuevo amor
Tras su ruptura con Militão, se rumoreó que Karoline mantenía una relación con el defensa central Léo Pereira. La pareja hizo pública su relación a finales de 2023 y principios de 2024.
Desde entonces, se ha visto con frecuencia a Karoline en las gradas de los partidos del Flamengo, y Léo Pereira también ha publicado abiertamente fotos cariñosas con su novia en las redes sociales.
Entre 2025 y principios de 2026, Karoline y Léo Pereira protagonizaron varias rupturas y reconciliaciones. A principios de 2026, Karoline confirmó su separación, pero pocos meses después surgieron rumores de una reconciliación cuando fueron vistos cenando juntos en Río de Janeiro.