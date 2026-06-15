Jennifer López y los Actores con Quienes Soñó Tener Romance

Jennifer López volvió a captar la atención de sus seguidores tras una revelación sincera y poco habitual sobre sus gustos en la industria del cine.
Durante su participación en el reconocido pódcast "Films To Be Buried With", conducido por Brett Goldstein, la cantante y actriz fue muy clara al compartir detalles sobre los actores que, en su juventud, despertaron su interés más allá de lo laboral.
JLo confesó abiertamente que algunos de los galanes de una recordada película de los 90 la cautivaron tanto en pantalla que fantaseó con la posibilidad de tener un encuentro íntimo con cualquiera de ellos.
La conversación surgió mientras promocionaba "Office Romance", la más reciente comedia romántica en la que comparte créditos con Goldstein.
En un ambiente distendido y entre risas, Jennifer López recordó sus filmes favoritos y mencionó especialmente "True Romance", la película de acción estrenada en 1993.
La artista admitió que la cinta marcó su adolescencia gracias al atractivo y carisma de los actores principales, quienes ocuparon un lugar privilegiado en sus fantasías juveniles.
El carisma de los actores de "True Romance"
Jennifer López fue honesta al explicar que la atracción que sentía no solo era física, sino también por la personalidad, el magnetismo y la intensidad con la que los actores interpretaban a sus personajes.
Según relató, el elenco de "True Romance" reunía a los actores más codiciados de la época y el impacto que tuvieron en ella fue innegable.
Entre los nombres mencionados por Jennifer López se encuentran auténticas figuras de Hollywood:
- Brad Pitt
- Christian Slater
- Val Kilmer
- Dennis Hopper
- Gary Oldman
- James Gandolfini
La artista sorprendió especialmente al destacar el papel de Gary Oldman como Drexl Spivey, señalando detalles visuales que consideró atractivos durante su juventud. En tono divertido, JLo comentó "Me gusta su look, los dientes de oro, las rastas..."
Durante la charla, la química entre Jennifer López y Brett Goldstein fue evidente, lo que dio pie a rumores sobre un posible romance entre ambos.
Sin embargo, JLo fue enfática al negar cualquier vínculo sentimental con su compañero de reparto y aclarar que la prensa tiende a especular sobre su vida personal.
Señaló que es común que la relacionen con cada actor con el que comparte proyectos, desmintiendo así cualquier interpretación errónea sobre su relación con Goldstein.