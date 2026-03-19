Val Kilmer regresa al cine un año tras su fallecimiento

Val Kilmer regresará a la pantalla grande gracias a las nuevas tecnologías aplicadas al cine.
Ahora, una versión generada mediante inteligencia artificial permitirá que el actor forme parte del próximo drama "As Deep as the Grave", después de no poder participar en la filmación original a causa de los problemas de salud que enfrentó en los últimos años.
La productora First Line Films confirmó el desarrollo de esta innovadora apuesta cinematográfica, en la que un doble digital de Val Kilmer combinará imágenes de sus años de juventud con registros de su etapa más reciente.
El objetivo: dar vida al Padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista navajo, un personaje que el propio Val Kilmer había confirmado interpretar en 2020 pero que no pudo concretar, debido a secuelas de un cáncer de garganta diagnosticado en 2014 y que motivó una traqueotomía, afectando su capacidad para hablar.
El guionista y director Coerte Voorhees aclaró que la decisión de recrear a Kilmer mediante inteligencia artificial fue respaldada plenamente por sus hijos, Mercedes y Jack.
"Su familia insistía en lo importante que era este proyecto para Val y en que él deseaba formar parte de la película", explicó Voorhees en declaraciones a Variety.
Mercedes Kilmer resaltó que su padre siempre mostró optimismo frente a las nuevas tecnologías y buscó aprovechar su potencial narrativo, un espíritu que busca honrarse en el largometraje próximo a estrenarse.
El propio director relató que contactó a la familia para discutir la idea y recibió su apoyo fundamental, lo que le dio confianza para seguir adelante, pese a posibles controversias sobre la ética del uso de inteligencia artificial en estos casos.
Una tendencia en expansión en la industria
El caso de Val Kilmer no es el primero en Hollywood. El uso de técnicas digitales para mantener vivos a personajes pese a adversidades o fallecimientos comenzó a popularizarse en los últimos años.
Producciones como "Rápidos y Furiosos 7" utilizaron CGI y dobles de cuerpo para finalizar las escenas de Paul Walker tras su muerte. En "El ascenso de Skywalker", los responsables recurrieron a material previamente filmado para que Carrie Fisher estuviera presente. Incluso, en "Rogue One: Una historia de Star Wars", los efectos visuales recrearon al Gran Moff Tarkin, homenajeando al fallecido Peter Cushing décadas después de su deceso.
Si bien la inteligencia artificial ha facilitado procesos de rejuvenecimiento digital, análisis de audiencias, recreación de voces e incluso la producción de tráilers, ha surgido preocupación entre actores y creadores.
En septiembre, protestas se dispararon por el interés de grandes agencias en la "actriz de IA" Tilly Norwood. La huelga de SAG-AFTRA en 2023 —el sindicato que agrupa a 160.000 intérpretes— estuvo motivada en gran parte por el temor al avance de estas tecnologías.
El rodaje de "As Deep as the Grave" estaba planeado inicialmente para Val Kilmer. El filme cuenta la historia real de los arqueólogos Ann y Earl Morris, quienes investigan la historia y cultura navajo en Canyon de Chelly, Arizona. La nueva versión digital de Kilmer será clave en la narrativa, mostrando al Padre Fintan en distintas etapas de su vida. El estreno está programado para este año, marcando un nuevo hito en la integración de la IA con el séptimo arte.