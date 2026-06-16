 Andrés Tova esposo de Maite Perroni Procesado por Fraude

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Esposo de Maite Perroni vinculado a proceso por un causo de fraude de 150 millones

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por presunto fraude a Imagen Televisión, donde el productor trabajó por varios años.

Compartir:
Andrés Tovar y Maite Perroni, Instagram
Andrés Tovar y Maite Perroni / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Andrés Tovar, esposo de la reconocida actriz Maite Perroni, quedó vinculado a proceso por una acusación de fraude que podría costarle hasta ocho años de prisión, tras la resolución de un juez del Reclusorio Sur en Ciudad de México.

La Fiscalía capitalina detalló que el supuesto fraude involucra un monto de 150 millones de pesos y está ligado a su papel como productor en Imagen Televisión, donde estuvo al frente de programas como "Sale el sol" y "Acércate a Rocío".

La audiencia judicial donde se tomó la decisión ocurrió el pasado 19 de mayo, pero la información se dio a conocer hasta el 16 de junio de 2026, según reveló TVNotas.

El Código Penal de la Ciudad de México estipula condenas de seis a once años para delitos de fraude.

En función de la valoración del juez y las pruebas que logre presentar la defensa, la condena para Andrés Tovar podría llegar a ocho años de cárcel si se confirma su responsabilidad. Por ahora el expediente permanece abierto tras la denuncia presentada por la televisora.

En un giro adicional, el propio Andrés Tovar inició en abril de 2024 una demanda civil contra Imagen Televisión, reclamando otros 150 millones de pesos, bajo la asesoría legal de David Cohen. Esta relación profesional se rompió meses más tarde.

El 13 de octubre de 2025, Cohen fue asesinado a tiros afuera de la Ciudad Judicial en la colonia Doctores. Un policía intervino, hiriendo también al presunto agresor identificado como Donovan ‘N’.

El suceso se hizo viral en medios durante semanas. A pesar de ese contexto, el proceso penal contra Andrés Tovar sigue abierto y la investigación se encuentra en curso.

La defensa del productor había solicitado aplazar la audiencia de imputación argumentando que el equipo legal aún no conocía el expediente completo. El juez otorgó una prórroga en la investigación, dando más tiempo para que Tovar reuniera pruebas de descargo. La próxima audiencia está programada para septiembre.

Respuesta de Andrés Tovar

Tras su vinculación a proceso por un juez en la Ciudad de México, el productor publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró todo su proceso legal; inició explicando que por dos años intentó arreglar las cosas por medio de acuerdos y al no obtener respuesta, fue cuando tomó la decisión de demandar a la televisora en la que se desarrolló profesionalmente.

"Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos. 14 meses después de haber presentado la demanda civil, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal", dijo en su comunicado. 

Allí mismo, precisó que la vinculación a proceso no implica que ya recibió una sentencia condenatoria ni mucho menos que es culpable de los delitos por los que se le acusan, sino más bien un proceso legal con el que puede continuar la investigación. 

Finalmente, en su mensaje, Andrés Tovar añadió que su decisión de enfrentar a la televisora es un "precedente" para colegas de todas las áreas de la industria del entretenimiento para que, en dado caso, defiendan su trabajo.

Andrés Tovar es reconocido en el mundo televisivo por su trabajo en formatos de revista matutinos y por haber estado vinculado a grandes proyectos. Su vida privada, sin embargo, no ha estado exenta de polémicas.

Estuvo previamente casado con la actriz Claudia Martín, matrimonio que terminó envuelto en rumores sobre una relación paralela con Maite Perroni.

El escándalo acaparó la atención pública cuando, al poco tiempo del divorcio, Andrés Tovar y Perroni oficializaron su relación y posteriormente contrajeron matrimonio. Desde entonces, su vínculo ha sido motivo de interés tanto en medios como en redes sociales.

En Portada

Molina Barreto: Desde que iniciamos esta magistratura, ha sido dirigida la institución de forma anómala e irregulart
Nacionales

Molina Barreto: "Desde que iniciamos esta magistratura, ha sido dirigida la institución de forma anómala e irregular"

09:26 AM, Jun 16
Monitoreo científico confirma inicio de transición hacia El Niño en Guatemalat
Nacionales

Monitoreo científico confirma inicio de transición hacia El Niño en Guatemala

08:34 AM, Jun 16
Día Mundial de las Tortugas Marinas: claves sobre su importancia ecológica y los riesgos que enfrentant
Tendencias

Día Mundial de las Tortugas Marinas: claves sobre su importancia ecológica y los riesgos que enfrentan

09:40 AM, Jun 16
Juzgado de Mixco dicta restricciones contra el futbolista Pedro Altánt
Deportes

Juzgado de Mixco dicta restricciones contra el futbolista Pedro Altán

08:50 AM, Jun 16
¡Sube de nivel! Tim Payne conquista las redes con su increíble español gracias a Duolingot
Farándula

¡Sube de nivel! Tim Payne conquista las redes con su increíble español gracias a Duolingo

07:17 PM, Jun 15

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026Copa del Mundoredes socialesEstados UnidosFIFAPNCMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar