Andrés Tova esposo de Maite Perroni Procesado por Fraude

Andrés Tovar, esposo de la reconocida actriz Maite Perroni, quedó vinculado a proceso por una acusación de fraude que podría costarle hasta ocho años de prisión, tras la resolución de un juez del Reclusorio Sur en Ciudad de México.
La Fiscalía capitalina detalló que el supuesto fraude involucra un monto de 150 millones de pesos y está ligado a su papel como productor en Imagen Televisión, donde estuvo al frente de programas como "Sale el sol" y "Acércate a Rocío".
La audiencia judicial donde se tomó la decisión ocurrió el pasado 19 de mayo, pero la información se dio a conocer hasta el 16 de junio de 2026, según reveló TVNotas.
El Código Penal de la Ciudad de México estipula condenas de seis a once años para delitos de fraude.
En función de la valoración del juez y las pruebas que logre presentar la defensa, la condena para Andrés Tovar podría llegar a ocho años de cárcel si se confirma su responsabilidad. Por ahora el expediente permanece abierto tras la denuncia presentada por la televisora.
En un giro adicional, el propio Andrés Tovar inició en abril de 2024 una demanda civil contra Imagen Televisión, reclamando otros 150 millones de pesos, bajo la asesoría legal de David Cohen. Esta relación profesional se rompió meses más tarde.
El 13 de octubre de 2025, Cohen fue asesinado a tiros afuera de la Ciudad Judicial en la colonia Doctores. Un policía intervino, hiriendo también al presunto agresor identificado como Donovan ‘N’.
El suceso se hizo viral en medios durante semanas. A pesar de ese contexto, el proceso penal contra Andrés Tovar sigue abierto y la investigación se encuentra en curso.
La defensa del productor había solicitado aplazar la audiencia de imputación argumentando que el equipo legal aún no conocía el expediente completo. El juez otorgó una prórroga en la investigación, dando más tiempo para que Tovar reuniera pruebas de descargo. La próxima audiencia está programada para septiembre.
Respuesta de Andrés Tovar
Tras su vinculación a proceso por un juez en la Ciudad de México, el productor publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró todo su proceso legal; inició explicando que por dos años intentó arreglar las cosas por medio de acuerdos y al no obtener respuesta, fue cuando tomó la decisión de demandar a la televisora en la que se desarrolló profesionalmente.
"Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos. 14 meses después de haber presentado la demanda civil, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal", dijo en su comunicado.
Allí mismo, precisó que la vinculación a proceso no implica que ya recibió una sentencia condenatoria ni mucho menos que es culpable de los delitos por los que se le acusan, sino más bien un proceso legal con el que puede continuar la investigación.
Finalmente, en su mensaje, Andrés Tovar añadió que su decisión de enfrentar a la televisora es un "precedente" para colegas de todas las áreas de la industria del entretenimiento para que, en dado caso, defiendan su trabajo.
Andrés Tovar es reconocido en el mundo televisivo por su trabajo en formatos de revista matutinos y por haber estado vinculado a grandes proyectos. Su vida privada, sin embargo, no ha estado exenta de polémicas.
Estuvo previamente casado con la actriz Claudia Martín, matrimonio que terminó envuelto en rumores sobre una relación paralela con Maite Perroni.
El escándalo acaparó la atención pública cuando, al poco tiempo del divorcio, Andrés Tovar y Perroni oficializaron su relación y posteriormente contrajeron matrimonio. Desde entonces, su vínculo ha sido motivo de interés tanto en medios como en redes sociales.