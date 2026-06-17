Filtran Fotos del Accidente Fatal de Oliver Tree y Su Chamarra

Impactantes fotografías y un video del lugar donde Oliver Tree perdió la vida en Brasil se han viralizado en redes, mostrando el devastador escenario del accidente aéreo.
Entre los restos fue encontrada una prenda cargada de simbolismo para los seguidores del artista: la emblemática chamarra multicolor que identificaba a Oliver Tree apareció prácticamente intacta entre los escombros.
Las imágenes revelan detalles conmovedores y han generado teorías y mensajes emotivos en la comunidad de admiradores.
El siniestro ocurrió el pasado 14 de junio en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, cuando dos helicópteros se estrellaron dejando a Oliver Tree, al youtuber argentino Gaspi, Lucas Frota, Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac entre los fallecidos.
Afortunadamente, aunque fragmentos alcanzaron vehículos y viviendas cercanas, no se reportaron víctimas en tierra.
En medio de los restos retorcidos y vehículos dañados, la chamarra multicolor de Oliver Tree se convirtió en el centro de atención.
Usuarios en redes sociales identificaron la prenda como el regalo de la cantante argentina Flor Vigna, quien le obsequió la chamarra en un memorable encuentro que quedó documentado en video. Después del tragedia, ese video volvió a circular, reforzando el vínculo emocional del músico con la prenda.
Difunden video del accidente
Junto a las fotografías, también comenzó a circular en redes un video tomado por residentes de la zona, donde puede verse el momento en que uno de los helicópteros pierde estabilidad antes de precipitarse y explotar.
Las cámaras de seguridad instaladas en casas del vecindario captaron fragmentos de aeronaves esparcidos por los alrededores, algunos alcanzando tejados y viviendas cercanas.
Mientras avanzan las investigaciones, el material gráfico alimenta comentarios y análisis entre usuarios. Resalta la presencia de una maleta aparentemente intacta y la aparición del número 14 en la chamarra multicolor, misma cifra que corresponde a la fecha de la tragedia, aunque hasta el momento no existe evidencia oficial que respalde teorías relacionadas.
Lejos de seguir el camino habitual de muchas celebridades, Oliver Tree había decidido que su patrimonio no sería heredado por familiares ni futuros descendientes.
Durante una entrevista en formato podcast, él habló abiertamente sobre la manera en que quería distribuir los ingresos generados por su carrera artística después de su muerte.
"Cuando muera, está establecido en mi testamento que mi familia no recibirá ni un centavo", afirmó.