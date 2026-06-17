Shakira: Cita romántica en hotel con famoso actor

Shakira vuelve a estar en el centro de la conversación pública, esta vez por su reciente aparición en Los Ángeles, junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo.
Ambos fueron captados saliendo juntos del Sunset Tower Hotel, un lugar entre los favoritos de las celebridades en West Hollywood.
Las imágenes, filtradas en redes sociales y difundidas por cuentas especializadas en farándula, han desatado una ola de rumores sobre una posible relación sentimental, especialmente después de que la cantante ofreciera dos conciertos en la ciudad y participara en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.
Las fotografías divulgadas muestran a Shakira y García-Rulfo en una actitud relajada y cercana. En ellas, ambos lucen atuendos coordinados de jeans y camisetas negras, mientras sonríen y comparten momentos de complicidad.
Muchos seguidores han interpretado estas imágenes como señal de una nueva etapa en la vida amorosa de la colombiana, quien había afirmado recientemente en entrevistas que su prioridad seguía siendo la crianza de sus hijos y que no contemplaba una relación formal en este momento.
Manuel García-Rulfo, conocido por su protagónico en la serie "The Lincoln Lawyer" de Netflix, se encontraba soltero tras terminar su relación con Audrey McGraw.
El actor también es sobrino nieto del célebre escritor Juan Rulfo, y su carrera ha sido marcada por participaciones en proyectos internacionales como "Los Siete Magníficos", "Asesinato en el Oriente Express" y "Muerte en el Nilo".
Contexto de la relación
Shakira, por su parte, inició recientemente su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en Estados Unidos, tras su actuación musical en la inauguración del Mundial de Futbol en México.
La artista, que pasó por una mediática ruptura con Gerard Piqué hace cuatro años, se ha enfocado en la música y su familia, aunque esta aparición junto a García-Rulfo ha alimentado las especulaciones sobre un posible nuevo romance.
De acuerdo a fuentes de los dos artículos revisados, esta sería la primera vez que la intérprete de "Waka Waka" y el actor de "Jurassic World" son vistos juntos en un contexto íntimo, fuera de compromisos profesionales.
García Rulfo (Guadalajara, Jalisco, 1981) inició su carrera en el sector de los cortometrajes y en 2016 le llegó su gran oportunidad en el cine de la mano de Denzel Washington y Chris Pratt, en la película Los Siete Magníficos. También ha participado en Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo o en la serie The Lincoln Lawyer.