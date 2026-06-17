Fallece a los 35 años la actriz Daveigh Chase de 'The Ring'

Daveigh Chase, la actriz recordada por dar vida a Samara Morgan en la película de terror "El aro", falleció a los 35 años debido a una meningitis acompañada de una infección generalizada en la sangre que desencadenó una sepsis y un fallo progresivo de sus órganos.
Roy Hernandez, su pareja, confirmó la noticia y agregó que la actriz llevaba varios días hospitalizada en Los Ángeles a raíz de un cuadro severo de desnutrición, según reportó el portal TMZ.
Fuentes cercanas precisaron que la infección mortal se originó mientras Daveigh Chase seguía hospitalizada.
Su salud se había complicado tras ser admitida por desnutrición a principios de mes. La joven artista inició su trayecto en Hollywood desde muy pequeña y, en 2002, protagonizó dos papeles emblemáticos de su carrera: prestó su voz a Lilo en la película animada de Disney "Lilo & Stitch", rol que más tarde repitió en la serie televisiva derivada, y fue la voz en inglés de Chihiro Ogino para el doblaje de "El viaje de Chihiro", el clásico animado japonés dirigido por Hayao Miyazaki.
Esa misma temporada, su rol como Samara Morgan en "El aro" la catapultó como un ícono del género de terror y le valió el premio MTV Movie Awards a la mejor villana en 2003.
A partir de 2006, Daveigh Chase sumó otro crédito relevante: encarnó a Rhonda Volmer en la serie de HBO "Big Love", que relataba la historia de una familia mormona polígama y fundamentalista. Participó en 32 episodios a lo largo de las cinco temporadas de la serie.
Su filmografía también incluye títulos como "Donnie Darko", "El quinto de Beethoven" y apariciones en exitosas series como "Sabrina, la bruja adolescente" y "ER", consolidando una presencia regular tanto en cine como en televisión durante su trayectoria.
Tras su fallecimiento, la familia de Daveigh Chase organizó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.
Más de su carrea
En 2006 obtuvo un papel recurrente en la serie Big Love, de HBO, donde interpretó a Rhonda Volmer en 32 episodios a lo largo de cinco temporadas.
Era una historia sobre una familia mormona fundamentalista y polígama. Su carrera, que comenzó con siete años en anuncios o con capítulos en series como Sabrina, cosas de brujas y Embrujadas, también incluye el papel de la hermana del clásico de culto Donnie Darko (y su secuela S. Darko, donde tomaba el protagonismo), Urgencias, Beethoven 5: El perro buscatesoros y Mercy, entre otras.
En 2017 empezaron sus problemas con la justicia principalmente relacionados con la droga. Fue detenida y acusada de tener un coche robado y de abandonar a un hombre en la puerta de un hospital, que falleció después por una sobredosis.