 Shakira y famoso actor: besos y baile que no mienten

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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
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Finalizado
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
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Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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New Zealand NZE
Finalizado
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Iran IRA
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Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
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Finalizado
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16/06 16:00 HS
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France FRA
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Senegal SEN
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France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Argentina ARG
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Farándula

La imágenes no mienten, Shakira es captada besando y bailando al lado de famoso actor

La cantante fue vista saliendo del exclusivo Sunset Tower Hotel en Los Ángeles junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo, ambos tomados de la mano y dándose un beso.

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Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram
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Shakira y Manuel García Rulfo captaron la atención del público luego de ser vistos disfrutando de una velada bailando salsa en uno de los clubes más emblemáticos de Hollywood.

El encuentro se llevó a cabo durante la pausa de la cantante en su paso por los Estados Unidos con la gira Las Mujeres ya no Lloran y tras presentarse en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

Su encuentro generó especulaciones sobre el tipo de relación que existe entre Shakira y el actor mexicano, impulsadas aún más por la difusión reciente de videos en los que ambos se muestran relajados y rodeados de otros asistentes, mostrando gran complicidad en la pista de baile.

La pareja eligió como punto de reunión el tradicional club El Floridita, conocido por su atmósfera caribeña, su orquesta en vivo y por formar parte de la vida nocturna angelina desde 1987.

Inspirado en la famosa bodeguita de La Habana, el lugar se ha hecho legendario no solo por sus referencias a Cuba, sino por la visita frecuente de figuras históricas como Ernest Hemingway.

Además, Shakira y Manuel fueron captados  saliendo del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles, mientras conversaban y reían. Otras imágenes los muestran dándose un beso en la boca. 

Ambos lucían atuendos sencillos: la barranquillera llevaba una blusa de tirantes con jeans y chaqueta de cuero; mientras que el actor también usó jeans con una T-Shirt y camisola negra.

Un encuentro en un momento clave

El motivo que habría propiciado el reciente acercamiento entre Shakira y Manuel García Rulfo parece vincularse con la última visita de la cantante a México. 

Shakira fue la estrella central de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, un evento que atrajo la atención internacional y donde se especula que coincidió con el actor, conocido por su destacado trabajo en cine y televisión, incluido en proyectos como la saga de Jurassic World y "Pedro Páramo".

Ambos atraviesan etapas particularmente significativas en sus carreras. Shakira vive uno de sus mejores momentos profesionales gracias al éxito global de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y su reciente actuación en la inauguración del Mundial 2026.

Por su lado, Manuel García Rulfo consolida su nombre en Hollywood con papeles protagónicos en series aclamadas como "The Lincoln Lawyer" y su próxima participación en la franquicia de Jurassic World.

Tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, a Shakira se la relacionó con el piloto Lewis Hamilton, aunque ella expresó públicamente su deseo de mantenerse soltera y enfocada en la crianza de sus hijos. 

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