Shakira y famoso actor: besos y baile que no mienten

Shakira y Manuel García Rulfo captaron la atención del público luego de ser vistos disfrutando de una velada bailando salsa en uno de los clubes más emblemáticos de Hollywood.
El encuentro se llevó a cabo durante la pausa de la cantante en su paso por los Estados Unidos con la gira Las Mujeres ya no Lloran y tras presentarse en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.
Su encuentro generó especulaciones sobre el tipo de relación que existe entre Shakira y el actor mexicano, impulsadas aún más por la difusión reciente de videos en los que ambos se muestran relajados y rodeados de otros asistentes, mostrando gran complicidad en la pista de baile.
La pareja eligió como punto de reunión el tradicional club El Floridita, conocido por su atmósfera caribeña, su orquesta en vivo y por formar parte de la vida nocturna angelina desde 1987.
Inspirado en la famosa bodeguita de La Habana, el lugar se ha hecho legendario no solo por sus referencias a Cuba, sino por la visita frecuente de figuras históricas como Ernest Hemingway.
Además, Shakira y Manuel fueron captados saliendo del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles, mientras conversaban y reían. Otras imágenes los muestran dándose un beso en la boca.
Ambos lucían atuendos sencillos: la barranquillera llevaba una blusa de tirantes con jeans y chaqueta de cuero; mientras que el actor también usó jeans con una T-Shirt y camisola negra.
Un encuentro en un momento clave
El motivo que habría propiciado el reciente acercamiento entre Shakira y Manuel García Rulfo parece vincularse con la última visita de la cantante a México.
Shakira fue la estrella central de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, un evento que atrajo la atención internacional y donde se especula que coincidió con el actor, conocido por su destacado trabajo en cine y televisión, incluido en proyectos como la saga de Jurassic World y "Pedro Páramo".
Ambos atraviesan etapas particularmente significativas en sus carreras. Shakira vive uno de sus mejores momentos profesionales gracias al éxito global de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" y su reciente actuación en la inauguración del Mundial 2026.
Por su lado, Manuel García Rulfo consolida su nombre en Hollywood con papeles protagónicos en series aclamadas como "The Lincoln Lawyer" y su próxima participación en la franquicia de Jurassic World.
Tras su mediática ruptura con Gerard Piqué, a Shakira se la relacionó con el piloto Lewis Hamilton, aunque ella expresó públicamente su deseo de mantenerse soltera y enfocada en la crianza de sus hijos.