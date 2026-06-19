 Alessandra Ambrosio Apoya a Brasil y recibe miles de elogios

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
90+
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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3
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
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Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
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Finalizado
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Saudi Arabia SAA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
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Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
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Algeria ALG
Algeria ALG
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Argentina ARG
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Colombia COL
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Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
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Colombia COL
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England ENG
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Ghana GHA
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Panama PAN
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England ENG
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Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
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England ENG
Farándula

“Como un ángel”: Alessandra Ambrosio conquista las redes con su apoyo a la Selección de Brasil

Con una publicación dedicada a la Selección de Brasil, la exángel de Victoria's Secret recibió una ola de elogios de sus seguidores.

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Alessandra Ambrocio, Redes sociales
Alessandra Ambrocio / FOTO: Redes sociales
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La fiebre futbolera sigue apoderándose de las redes sociales y una de las celebridades que más atención ha generado en los últimos días es Alessandra Ambrosio. La reconocida supermodelo brasileña compartió una fotografía mostrando su apoyo a la Selección de Brasil y rápidamente se convirtió en tendencia entre los aficionados.

La publicación, realizada en su cuenta oficial de Instagram, muestra a la modelo sosteniendo una bandera brasileña mientras luce los colores de su país. La imagen acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores de distintas partes del mundo, quienes destacaron tanto su belleza como su entusiasmo por acompañar a la Canarinha durante la máxima fiesta del futbol.

"Vamos Brasil", escribió Ambrosio junto a la publicación, desatando una ola de mensajes de apoyo y admiración por parte de sus seguidores.

Las redes la califican como "un ángel"

La reacción de los usuarios no tardó en llegar. Comentarios como "la brasileña más hermosa", "parece un ángel", "reina de Brasil" y "la aficionada más bella del torneo" inundaron la sección de respuestas.

Muchos aficionados destacaron que la modelo se ha mantenido cercana a los grandes eventos deportivos de su país y que, una vez más, decidió mostrar públicamente su respaldo a la selección nacional.

Foto embed
Alessandra Ambrocio - Redes sociales

¿Quién es Alessandra Ambrosio?

Alessandra Ambrosio nació el 11 de abril de 1981 en Erechim, Brasil. Desde muy joven comenzó su carrera en el modelaje y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más importantes de la industria de la moda a nivel mundial.

Su salto definitivo a la fama llegó al convertirse en una de las principales modelos de Victoria’s Secret, firma para la que trabajó durante casi dos décadas y que la llevó a desfilar en algunos de los eventos más vistos del planeta.

Además de su trabajo como modelo, ha participado en campañas para marcas internacionales como Dior, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Guess, Calvin Klein y Dolce & Gabbana.

Gracias a su trayectoria, Ambrosio ha sido considerada en numerosas ocasiones entre las mujeres más influyentes y exitosas de la moda internacional.

Su pasión por Brasil y el deporte

No es la primera vez que Alessandra Ambrosio demuestra públicamente su amor por Brasil. La modelo suele compartir mensajes de apoyo a los deportistas brasileños durante competencias internacionales y ha participado en campañas relacionadas con eventos deportivos celebrados en su país.

Durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 también tuvo una destacada participación como embajadora de la imagen brasileña, consolidándose como una de las figuras más representativas del país sudamericano.

Su reciente publicación confirma que sigue muy pendiente de la actuación de la selección nacional y que, al igual que millones de aficionados, vive con intensidad cada partido.

Brasil busca seguir brillando

Mientras Alessandra Ambrosio acapara la atención en redes sociales, la Selección de Brasil continúa enfocada en su participación en el Mundial 2026, donde busca volver a levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

Con una mezcla de figuras consolidadas y jóvenes talentos, la Canarinha mantiene intacta la ilusión de conquistar un nuevo título y devolverle la gloria a una afición que sigue alentando dentro y fuera de los estadios.

Por ahora, una cosa parece segura: además del futbol, la presencia de Alessandra Ambrosio también se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los seguidores del torneo.

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