Alessandra Ambrosio Apoya a Brasil y recibe miles de elogios

La fiebre futbolera sigue apoderándose de las redes sociales y una de las celebridades que más atención ha generado en los últimos días es Alessandra Ambrosio. La reconocida supermodelo brasileña compartió una fotografía mostrando su apoyo a la Selección de Brasil y rápidamente se convirtió en tendencia entre los aficionados.
La publicación, realizada en su cuenta oficial de Instagram, muestra a la modelo sosteniendo una bandera brasileña mientras luce los colores de su país. La imagen acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores de distintas partes del mundo, quienes destacaron tanto su belleza como su entusiasmo por acompañar a la Canarinha durante la máxima fiesta del futbol.
"Vamos Brasil", escribió Ambrosio junto a la publicación, desatando una ola de mensajes de apoyo y admiración por parte de sus seguidores.
Las redes la califican como "un ángel"
La reacción de los usuarios no tardó en llegar. Comentarios como "la brasileña más hermosa", "parece un ángel", "reina de Brasil" y "la aficionada más bella del torneo" inundaron la sección de respuestas.
Muchos aficionados destacaron que la modelo se ha mantenido cercana a los grandes eventos deportivos de su país y que, una vez más, decidió mostrar públicamente su respaldo a la selección nacional.
¿Quién es Alessandra Ambrosio?
Alessandra Ambrosio nació el 11 de abril de 1981 en Erechim, Brasil. Desde muy joven comenzó su carrera en el modelaje y con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más importantes de la industria de la moda a nivel mundial.
Su salto definitivo a la fama llegó al convertirse en una de las principales modelos de Victoria’s Secret, firma para la que trabajó durante casi dos décadas y que la llevó a desfilar en algunos de los eventos más vistos del planeta.
Además de su trabajo como modelo, ha participado en campañas para marcas internacionales como Dior, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Guess, Calvin Klein y Dolce & Gabbana.
Gracias a su trayectoria, Ambrosio ha sido considerada en numerosas ocasiones entre las mujeres más influyentes y exitosas de la moda internacional.
Su pasión por Brasil y el deporte
No es la primera vez que Alessandra Ambrosio demuestra públicamente su amor por Brasil. La modelo suele compartir mensajes de apoyo a los deportistas brasileños durante competencias internacionales y ha participado en campañas relacionadas con eventos deportivos celebrados en su país.
Durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 también tuvo una destacada participación como embajadora de la imagen brasileña, consolidándose como una de las figuras más representativas del país sudamericano.
Su reciente publicación confirma que sigue muy pendiente de la actuación de la selección nacional y que, al igual que millones de aficionados, vive con intensidad cada partido.
Brasil busca seguir brillando
Mientras Alessandra Ambrosio acapara la atención en redes sociales, la Selección de Brasil continúa enfocada en su participación en el Mundial 2026, donde busca volver a levantar el trofeo más importante del futbol internacional.
Con una mezcla de figuras consolidadas y jóvenes talentos, la Canarinha mantiene intacta la ilusión de conquistar un nuevo título y devolverle la gloria a una afición que sigue alentando dentro y fuera de los estadios.
Por ahora, una cosa parece segura: además del futbol, la presencia de Alessandra Ambrosio también se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los seguidores del torneo.