Supuestas fotografías de Daveigh Chase en sus últimos días

La muerte de la actriz estadounidense Daveigh Elizabeth Chase-Schwallier, conocida artísticamente como Daveigh Chase, continúa generando conmoción entre sus seguidores luego de que se conocieran nuevos detalles sobre sus últimos días de vida, marcados por problemas de salud derivados de una presunta lucha contra las adicciones.
La intérprete, nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, falleció el pasado 16 de junio en Los Ángeles, California, a pocas semanas de cumplir 36 años. De acuerdo con los reportes, la causa de muerte fue una meningitis combinada con una infección en la sangre que desencadenó un cuadro séptico.
Medios internacionales revelaron recientemente que familiares y personas cercanas intentaron localizar a la actriz antes de su fallecimiento. John Ryan, quien fue su representante durante más de una década, aseguró que tanto él como Gaia Brown, hermanastra de la artista, contrataron a un investigador privado hace casi un año con la esperanza de encontrarla e ingresarla a un centro de rehabilitación en Costa Rica.
Video en el que supuestamente aparecía en condiciones preocupantes
Ryan explicó que las alarmas se encendieron a finales de 2025 luego de que les informaran sobre la existencia de un video en el que supuestamente aparecía Chase en condiciones preocupantes. Según relató, en las imágenes se observaba a una mujer extremadamente delgada, tendida en el suelo y apenas consciente.
Además, en redes sociales y algunos medios comenzaron a circular supuestas fotografías de los últimos días de la actriz, imágenes que habrían evidenciado un severo estado de desnutrición y que generaron inquietud entre sus admiradores.
Era la persona más dulce y brillante de Hollywood. Estuvimos a punto de encontrarla", lamentó Ryan en declaraciones a The Post.
Daveigh Chase alcanzó la fama desde niña gracias a su participación en "Donnie Darko" y por prestar su voz al personaje de Lilo en "Lilo & Stitch". Sin embargo, uno de sus papeles más recordados fue el de Samara Morgan en la película de terror "El aro".