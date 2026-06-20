Olivia Yacé: Reina de Costa de Marfil que Enamora al Mundial

El Mundial 2026 no solo está dejando grandes emociones dentro de los estadios. También ha permitido que diversas personalidades internacionales acaparen la atención de los aficionados, y una de ellas es Olivia Yacé, la exreina de belleza marfileña que ha vuelto a convertirse en tendencia gracias a su apoyo incondicional a la selección de Costa de Marfil.
En las últimas horas, la modelo compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparece luciendo la camiseta oficial de los Elefantes, como se conoce al combinado africano, despertando miles de reacciones entre seguidores del futbol y fanáticos de los certámenes de belleza.
Su publicación rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde muchos usuarios destacaron tanto su elegancia como el orgullo con el que representa a su país durante la máxima fiesta del futbol.
La fotografía que conquistó las redes
En la imagen, Olivia Yacé aparece dentro de un vehículo luciendo la camiseta naranja de Costa de Marfil, acompañada de un mensaje en francés que puede interpretarse como una muestra de apoyo y compromiso hacia la selección nacional.
La fotografía se viralizó rápidamente entre aficionados africanos y seguidores de concursos de belleza, quienes elogiaron la manera en que la influencer continúa promoviendo la identidad y cultura de su país en escenarios internacionales.
No es la primera vez que la exreina de belleza demuestra públicamente su respaldo a Costa de Marfil. A lo largo de los últimos años ha utilizado sus plataformas digitales para celebrar logros deportivos, culturales y sociales relacionados con su nación.
¿Quién es Olivia Yacé?
Olivia Yacé nació en Costa de Marfil y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda y los concursos de belleza en África.
Su salto a la fama internacional llegó en 2021 cuando fue coronada Miss Costa de Marfil, título que le permitió representar a su país en Miss Mundo 2021.
Durante aquella competencia logró una histórica participación al finalizar como segunda finalista, obteniendo uno de los mejores resultados alcanzados por una representante marfileña en un certamen internacional de belleza.
Gracias a su desempeño, elegancia y carisma, rápidamente se ganó el cariño de miles de seguidores alrededor del mundo, quienes comenzaron a considerarla una de las mujeres más destacadas de su generación.
Una figura influyente en África
Además de su carrera como modelo, Olivia Yacé se ha convertido en una importante creadora de contenido y embajadora de distintas causas sociales.
En sus redes sociales comparte proyectos relacionados con la educación, el empoderamiento femenino y el desarrollo de oportunidades para jóvenes africanos.
Su creciente popularidad le ha permitido colaborar con marcas internacionales y participar en eventos de gran relevancia en distintos países.
Actualmente suma cientos de miles de seguidores que siguen de cerca cada uno de sus proyectos, viajes y apariciones públicas.
El fenómeno de las reinas de belleza en el Mundial
Los grandes torneos deportivos suelen atraer la atención de celebridades, modelos e influencers de distintas partes del mundo.
Durante esta Copa del Mundo, varias personalidades han utilizado sus plataformas para apoyar a las selecciones de sus países, generando un impacto significativo en redes sociales.
Sin embargo, pocas han logrado captar tanta atención como Olivia Yacé, cuya combinación de elegancia, popularidad y orgullo nacional la han convertido en una de las figuras más comentadas entre los aficionados.