 Olivia Yacé: Reina de Costa de Marfil que Enamora al Mundial

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Olivia Yacé, la reina que enamora al Mundial 2026 con su belleza y pasión por Costa de Marfil

Considerada por muchos como una de las mujeres más bellas que ha pasado por Miss Universe, Olivia Yacé vuelve a causar sensación.

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Olivia Yacé, Redes sociales
Olivia Yacé / FOTO: Redes sociales
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El Mundial 2026 no solo está dejando grandes emociones dentro de los estadios. También ha permitido que diversas personalidades internacionales acaparen la atención de los aficionados, y una de ellas es Olivia Yacé, la exreina de belleza marfileña que ha vuelto a convertirse en tendencia gracias a su apoyo incondicional a la selección de Costa de Marfil.

En las últimas horas, la modelo compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparece luciendo la camiseta oficial de los Elefantes, como se conoce al combinado africano, despertando miles de reacciones entre seguidores del futbol y fanáticos de los certámenes de belleza.

Su publicación rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde muchos usuarios destacaron tanto su elegancia como el orgullo con el que representa a su país durante la máxima fiesta del futbol.

La fotografía que conquistó las redes

En la imagen, Olivia Yacé aparece dentro de un vehículo luciendo la camiseta naranja de Costa de Marfil, acompañada de un mensaje en francés que puede interpretarse como una muestra de apoyo y compromiso hacia la selección nacional.

Foto embed
Olivia Yacé - Redes sociales

La fotografía se viralizó rápidamente entre aficionados africanos y seguidores de concursos de belleza, quienes elogiaron la manera en que la influencer continúa promoviendo la identidad y cultura de su país en escenarios internacionales.

No es la primera vez que la exreina de belleza demuestra públicamente su respaldo a Costa de Marfil. A lo largo de los últimos años ha utilizado sus plataformas digitales para celebrar logros deportivos, culturales y sociales relacionados con su nación.

¿Quién es Olivia Yacé?

Olivia Yacé nació en Costa de Marfil y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria de la moda y los concursos de belleza en África.

Su salto a la fama internacional llegó en 2021 cuando fue coronada Miss Costa de Marfil, título que le permitió representar a su país en Miss Mundo 2021.

Durante aquella competencia logró una histórica participación al finalizar como segunda finalista, obteniendo uno de los mejores resultados alcanzados por una representante marfileña en un certamen internacional de belleza.

Gracias a su desempeño, elegancia y carisma, rápidamente se ganó el cariño de miles de seguidores alrededor del mundo, quienes comenzaron a considerarla una de las mujeres más destacadas de su generación.

Una figura influyente en África

Además de su carrera como modelo, Olivia Yacé se ha convertido en una importante creadora de contenido y embajadora de distintas causas sociales.

En sus redes sociales comparte proyectos relacionados con la educación, el empoderamiento femenino y el desarrollo de oportunidades para jóvenes africanos.

Su creciente popularidad le ha permitido colaborar con marcas internacionales y participar en eventos de gran relevancia en distintos países.

Actualmente suma cientos de miles de seguidores que siguen de cerca cada uno de sus proyectos, viajes y apariciones públicas.

El fenómeno de las reinas de belleza en el Mundial

Los grandes torneos deportivos suelen atraer la atención de celebridades, modelos e influencers de distintas partes del mundo.

Durante esta Copa del Mundo, varias personalidades han utilizado sus plataformas para apoyar a las selecciones de sus países, generando un impacto significativo en redes sociales.

Sin embargo, pocas han logrado captar tanta atención como Olivia Yacé, cuya combinación de elegancia, popularidad y orgullo nacional la han convertido en una de las figuras más comentadas entre los aficionados.

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