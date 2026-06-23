 Stephen Kalyn de Off Campus se baña en sensualidad para Verizon

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Mexico MEX
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13/06 16:00 HS
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
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13/06 22:00 HS
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USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
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Curacao CUR
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
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14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
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Netherlands NET
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
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Egypt EGY
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New Zealand NZE
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Belgium BEL
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New Zealand NZE
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26/06 21:00 HS
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Uruguay URU
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
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France FRA
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
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France FRA
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Iraq IRA
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Norway NOR
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Senegal SEN
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Norway NOR
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France FRA
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Argentina ARG
16/06 19:00 HS
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Austria AUS
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27/06 20:00 HS
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Portugal POR
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Colombia COL
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D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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Ghana GHA
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Panama PAN
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England ENG
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Ghana GHA
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Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Stephen Kalyn, estrella de Off Campus , se quita la ropa y baila en un sensual video para Verizon

El primer gran contrato publicitario de Stephen Kalyn llega justo después de la noticia de que protagonizará la segunda temporada de la exitosa serie junto a Mika Abdalla.

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Stephen Kalyn, Instagram
Stephen Kalyn / FOTO: Instagram
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Stephen Kalyn está demostrando que lo simple es sexy. La estrella de Off Campus , de 28 años, es la imagen de la nueva campaña de Verizon para su plan Simplicity, lo que supone el primer gran contrato publicitario tras el éxito de la serie.

En el vídeo en blanco y negro, Stephen Kalyn viste una camiseta blanca de tirantes y pantalones de cuero negros, y hace varias promesas seductoras en nombre de la compañía de telefonía móvil.

"Eres tú. Solo tú. Eres la única", dice Kalyn en el anuncio. "No hay lugar a dudas. Ya me cansé del ruido, de los juegos".

Cuando empieza a sonar "Never Tear Us Apart" de INXS, dice: "Cada palabra, cada promesa, es real", y se arranca la camiseta sin mangas.

"¿Nuestra conexión? Inquebrantable. Innegable. Contigo es tan simple", continúa Kalyn, mientras saca su teléfono del bolsillo y declara: "Lo simple es sexy".

Stephen Kalyn compartió la campaña en una publicación de Instagram, y en los comentarios, los fans no tardaron en mostrar su aprobación al concepto.

  • "...Vale, me contrataré Verizon", escribió un fan.
  • "No sabía que iba tan en serio".
  • "Gracias por su servicio... Literalmente", escribió otro.

La prometida del actor, Victoria Lovatsis , también comentó: "Dios, me encantan los teléfonos", escribió.

Foto embed
Stephen Kalyn - Instagram

Éxitos para Off Campus

Stephen Kalyn y su coprotagonista Mika Abdalla protagonizarán la segunda temporada de Off Campus como Dean y Allie.

Sus personajes son los protagonistas del tercer libro de la serie de Elle Kennedy, pero la serie optó por cambiar el orden para la pantalla después de presentar el romance de Dean y Allie a mitad de la primera temporada .

La showrunner Louisa Levy declaró a PEOPLE que originalmente planeaba dedicarles a Dean y Allie "su propio episodio", pero eso fue cuando estaba diseñando una temporada de 10 episodios. "Nos dieron ocho, así que tuve que comprimirlo un poco".

Levy explicó que quería incluir el romance de Dean y Allie en la primera temporada porque "se siente más orgánico, ya que Allie y Hannah ya son mejores amigas, así que ya están integradas en la serie, y Dean, por supuesto, está en la casa fuera del campus, así que está allí".

"Como su historia de amor comienza siendo un secreto [en el libro], pensé que sería muy divertido mantenerlo en secreto para el público y sorprenderlo", dijo.

Prometió que aún hay "muchas historias que explorar cuando lleguemos a su temporada", que es la siguiente.

"Todavía tenemos mucho con lo que trabajar con ellos, pero haber podido ponerlo en práctica esta temporada fue realmente divertido", añadió Levy.

Off Campus ya está disponible en Prime Video.

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