 Cordillera de Fuego: Jayro Bustamante y la riqueza de Guatemala

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Jayro Bustamante destaca con acción y drama la riqueza natural de Guatemala con “Cordillera de fuego”

El surgimiento de un nuevo volcán desnuda las realidades de un país como Guatemala, ante la vulnerabilidad, los retos y los intereses. El reconocido cineasta guatemalteco nos cuenta detalles de su quinta película, que se estrena este 2 de julio.

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Cordillera de Fuego, Cortesía
Cordillera de Fuego / FOTO: Cortesía
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En Guatemala está naciendo un nuevo volcán y Jayro Bustamante vuelve a plantear desde la magia cinematográfica lo que significaría esta maravilla para un país como el nuestro, en donde se plantean narrativas que involucran a las poblaciones en riesgo y la "catástrofe social" relacionada con un fenómeno natural en una región característica por su fuerza volcánica.

¿Qué significaría en términos de progreso? ¿Cómo destapa esa mentalidad hambrienta de ganar algo con lo que está pasando? Estas son las dos grandes aristas presentadas en "Cordillera de fuego", la quinta producción de Bustamante, un film de acción que entremezcla la fuerza de la naturaleza a través del surgimiento de un nuevo volcán y las reacciones de una población como la guatemalteca.

"Mucho de lo que pasa en esta película está inspirado en lo que pasó con la tragedia del volcán de Fuego, en 2018, pero también en otras catástrofes que hemos enfrentado históricamente. Nosotros filmamos en una comunidad que está entre Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán (en Sololá) y esa comunidad tiene la particularidad no solo de ser multiétnica sino que está conformada por gente que se refugió ahí, víctima de otras catástrofes", explicó el cineasta a Emisoras Unidas.

Todos entienden lo que es el arraigo, todos entienden lo que es la pérdida, todos han pasado por el duelo, todos han perdido a alguien, 

agregó.

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Jayro Bustamante destaca importancia de desarrollar la industria cinematográfica en el país. - Alejandro Chet

¿Cómo surge Cordillera de fuego?

El reconocido cineasta explica que todo parte de una idea macro de hablar de estas narrativas de catástrofes sociales en el país y de corregirlas para quitarle la responsabilidad a quien no la merezca y ponérsela a las instituciones competentes.

"Para este proyecto tuvimos la suerte de contar con un equipo de sociólogas, antropólogas, vulcanólogas e historiadoras, quienes a través de un extenso estudio brindaron una visión más clara de lo que significa para las comunidades ser afectadas por un desastre natural", explicó. 

A partir de todo este conocimiento se avanza hacia la elaboración del guion cinematográfico, que estuvo dividido en varias partes: la primera es la de la ficción, que en este proceso el guion está soportado por elementos científicos; y una parte que fue vital que es la validación de la comunidad, explicó Bustamante.

El elenco: la parte humana detrás de cada personaje

Este proyecto cuenta con grandes talentos nacionales, como María Mercedes Coroy, Tatiana Palomo, Juan Pablo Olyslager, Enrique Salanic, María Telón, Noé Robles, Glendy Rucal, Luis Carlos Pineda, Rogelio Toc, Guillermo Cuyún, Abelino García, Jonathan Shitamúl, Concepción Sicay, Aura Saquec, Freddy Coló, Lolmay García, María Cojtín, Luis Fernando Pierri y Joel Samayoa.

Guillermo Cuyún, quien encarna a Donaldo, un alcalde auxiliar con negocios en la comunidad que busca sobrevivir ante la catástrofe, cuenta cómo un personaje de villano te da la oportunidad, como actor, de explorar otras emociones y de comprender ese tipo de roles para darles vida.

Cuyún destacó que la formación profesional es importante para el desarrollo del cine en el país. Asimismo, enfatizó el apoyo y la dirección que ha recibido en La Casa de Producción, productora de Jayro Bustamante, en donde los actores no solo reciben la dirección para seguirse profesionalizando, sino que tienen la oportunidad de ser parte de una película guatemalteca. "Solo hasta que nos vemos en pantalla podemos tener una retroalimentación personal de nuestro trabajo", agregó.

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Guillermo Cuyún explica importancia de profesionalización. - Alejandro Chet

Por su parte, el actor Enrique Salanic es el encargado de dar vida a Alex, un joven que está entrando en un proceso de liderazgo en su comunidad. Salanic explicó cómo con el apoyo profesional de la casa productora logró desarrollar mejor a su personaje y obtener nuevas herramientas para su formación actoral: "Después de semanas de aprendizaje puedo decir que una parte de Alex se quedó conmigo y la atesoro; y una parte de Enrique se fue con Alex, cuando termina el proceso yo ya no soy la misma persona".

Enrique, quien formó parte de la Junta Directiva de la Academia Guatemalteca de Arte y Ciencia Cinematográfica para el seguimiento de la Ley de Cine en Guatemala, explicó la importancia del involucramiento de los pueblos indígenas en este movimiento mundial por el arte y la cultura.

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Enrique Salanic destaca importancia de involucramiento de pueblos indígenas en desarrollo de arte y cultura. - Alejandro Chet

¡A unos días del estreno!

Cordillera de fuego se estrena este jueves 2 de julio en un evento especial en el Teatro al Aire Libre Otto René Castillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en donde además podrás disfrutar de una alfombra roja, proyección de la película, conversatorio con el director y elenco, meet & greet, fiesta de celebración, experiencia gastronómica y muchas sorpresas más.

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