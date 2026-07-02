 Robbie Williams Muestra Su Fanatismo por Messi en Concierto

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
87
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Farándula

Robbie Williams dejó ver su fanatismo por Messi en pleno concierto

El cantante británico convirtió su recital en Amberes, Bélgica en un momento viral cuando alzó la camisola albiceleste frente al público y celebró al capitán argentino en plena fiebre por la Copa del Mundo.

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Robbie Williams, Instagram
Robbie Williams / FOTO: Instagram
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En uno de los momentos más comentados del festival Live is Live de Amberes, Robbie Williams generó furor al levantar una camiseta de la selección argentina frente a miles de asistentes y alentar a Lionel Messi con la frase "Go on Messi".

El episodio, ocurrido la noche del sábado 28 de junio, se volvió viral rápidamente en redes sociales y entusiasmó a los fanáticos argentinos, coincidiendo con la fiebre futbolística mundialista.

Robbie Williams fue ovacionado tras recibir la camiseta albiceleste de un seguidor y celebró al astro argentino en pleno show.

Acto seguido, el artista entregó la casaca a un miembro de su equipo para guardarla, generando una oleada de reacciones positivas en plataformas como X, donde el video acumuló miles de visualizaciones en pocas horas. 

La comunidad @RobbieArgentina resaltó la coincidencia entre el gesto de Robbie Williams y la disputa del Mundial de Futbol FIFA 2026, en el que la selección comandada por Messi busca reeditar la hazaña lograda en Qatar 2022.

Un cierre inolvidable para la jornada inaugural

La presentación de Robbie Williams fue el broche final de la apertura del festival Live is Live 2026, que se celebró durante tres días en el Middenvijver Park, junto al río Escalda en Amberes. El británico actuó entre las 21:45 y las 23:45, encabezando una cartelera que incluyó a bandas y artistas destacados como Sugababes, el dúo holandés Suzan & Freek y el belga Bart Peeters & De Ideale Mannen.

El contexto mundialista está presente también en otros compromisos de Robbie Williams. El cantante participará en la ceremonia previa a la final del Mundial de Futbol del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretará junto a la italiana Laura Pausini el tema oficial del torneo, "Desire".

En esa misma final, el primer show de medio tiempo en la historia de la competencia contará con figuras como Chris Martin, Madonna, Shakira y la banda surcoreana BTS.

La historia entre Robbie Williams y el público argentino tiene más de veinte años. En 2004, el británico visitó por primera vez Argentina, participó en el programa de Marcelo Tinelli, jugó al fútbol y protagonizó un breve romance mediático con Amalia Granata.

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