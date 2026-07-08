Jennifer López deslumbra con atrevido escote en plena calle

Jennifer López capturó la atención de París durante la Semana de la Moda al lucir uno de los estilismos más impactantes del evento, mostrando una vez más por qué es referente mundial en estilo y moda.
Su atuendo combinó elegancia clásica con un diseño atrevido, mostrando una imagen glamorosa y segura que dejó impresionados a los espectadores y seguidores.
En un video de su reciente aparición, Jennifer López descendió de un vehículo de lujo vestida con un vestido negro. La prenda destacaba por un escote profundo que llegaba hasta su abdomen.
La parte superior, de mangas cortas, se unía a una falda larga de terciopelo negro que rozaba el suelo, con una textura rica que absorbía la luz y aportaba un acabado lujoso.
El elemento central del conjunto era un cinturón corsé ancho de cuero charol negro de Alaïa, una pieza estructural vintage de 1991.
Este accesorio ajustaba perfectamente su cintura, creando una silueta de reloj de arena que realzaba sus conocidas curvas. El brillo del charol reflejaba la luz natural, generando un contraste notable con el acabado mate del vestido.
Para complementar el conjunto dramático, Jennifer López optó por accesorios sofisticados. Llevaba un bolso clutch de cuero negro y joyería llamativa, con pendientes geométricos dorados y una pulsera gruesa de serpiente a juego.
Sigue deslumbrando
Horas después, Jennifer López deslumbró en una exclusiva celebración organizada por Chopard.
Su elección fue un vestido blanco de hombros descubiertos, ajustado y adornado con un escote cubierto de plumas voluminosas, en el que la elegancia clásica se fusionó con el glamour contemporáneo que define cada aparición ante las cámaras internacionales.
Durante la velada, Jennifer López mantuvo una actitud positiva y cercana, sonriendo y saludando mientras abandonaba el lugar bajo el resguardo de su equipo de seguridad.
La multitud de admiradores que esperaban a las puertas para verla ratificó su popularidad y el cariño que cosecha alrededor del mundo, confirmando la expectación que sigue despertando en la capital francesa.
Antes del evento, ofreció otro de los momentos más destacados de la jornada saliendo al balcón de su hotel para saludar a los fanáticos congregados en la calle. Todavía vestida con el mismo espectacular diseño blanco, respondió con sonrisas y gestos a quienes aguardaban su aparición.