 Premios Emmy 2026: Series y Artistas Nominados

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Farándula

Premios Emmy 2026: estas son las series y artistas que buscarán llevarse la estatuilla

¡La televisión ya tiene a sus grandes favoritos! The Pitt, Hacks, Widow's Bay y Pluribus encabezan las nominaciones a los Premios Emmy 2026.

Compartir:
Premios Emmy, Foto EFE
Premios Emmy / FOTO: Foto EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La carrera por los Premios Emmy 2026 ya comenzó. Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller fueron los encargados de anunciar la lista de nominados a la 78 edición de los galardones más importantes de la televisión estadounidense, en una jornada marcada por el dominio de The Pitt y Hacks, dos producciones que llegan como favoritas a la ceremonia.

La gala se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles y será conducida por Mariska Hargitay.

The Pitt encabeza las nominaciones

La serie dramática The Pitt se convirtió en la producción más nominada de esta edición, con 25 candidaturas, incluyendo Mejor serie dramática y reconocimientos para Noah Wyle y Katherine LaNasa.

La ficción competirá en una de las categorías más fuertes de la noche junto a The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses y Your Friends and Neighbors.

Hacks rompe récord en comedia

Otro de los grandes nombres de la jornada fue Hacks, que recibió 24 nominaciones y estableció un récord como la serie de comedia con más candidaturas en un solo año.

La producción buscará imponerse en Mejor serie de comedia frente a Abbott Elementary, The Bear, Margo’s Got Money Troubles, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking y Widow’s Bay.

Jean Smart también vuelve a figurar entre las favoritas en la categoría de Mejor actriz principal en comedia, donde compite con Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Elle Fanning y Lisa Kudrow.

Apple TV gana terreno

Entre las grandes sorpresas también destacó el fuerte desempeño de Apple TV, que logró posicionar a dos producciones nuevas entre las más nominadas: Widow’s Bay, con 19 candidaturas, y Pluribus, con 18.

Widow’s Bay aparece en categorías de comedia, mientras que Pluribus figura entre las grandes apuestas dramáticas de la temporada. Ambas producciones llegan como revelaciones en una edición donde conviven series veteranas con nuevos fenómenos televisivos.

Nombres destacados en actuación

En drama, Noah Wyle buscará el premio a Mejor actor principal por The Pitt, categoría en la que también compiten Sterling K. Brown, Gary Oldman, Mark Ruffalo y Rufus Sewell.

En Mejor actriz principal de drama destacan Carrie Coon, Chase Infiniti, Keri Russell, Rhea Seehorn y Zendaya, quien vuelve a aparecer en la conversación de premios por Euphoria.

En comedia, la lista incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Steve Carell, Matthew Rhys, Jason Segel y Martin Short en la categoría masculina; mientras que Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Elle Fanning, Lisa Kudrow y Jean Smart competirán entre las actrices principales.

Series limitadas, reality y variedad

En la categoría de Mejor serie limitada o antológica competirán All Her Fault, The Beast in Me, Beef, DTF St. Louis y Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette.

Jason Bateman también fue uno de los nombres más comentados, al sumar varias nominaciones por su trabajo como actor y productor en DTF St. Louis.

En reality, Dancing with the Stars, RuPaul’s Drag Race, Survivor, Top Chef y The Traitors buscarán el premio a Mejor programa de competencia. En variedad, figuran The Daily Show, Jimmy Kimmel Live!, Last Week Tonight with John Oliver, The Late Show with Stephen Colbert y Saturday Night Live.

Una edición muy competitiva

Los Emmy 2026 llegan con una competencia especialmente cerrada. The Pitt parte como la gran favorita en drama, Hacks busca hacer historia en comedia y nuevas propuestas como Widow’s Bay y Pluribus podrían dar la sorpresa.

La ceremonia del 14 de septiembre promete reunir a algunas de las figuras más importantes de la televisión, en una edición que reconoce tanto a producciones consolidadas como a nuevas historias que lograron captar la atención de la audiencia y la crítica.

En Portada

Caso CHN: Pedro Duque explica cumplimiento de medidas sustitutivast
Nacionales

Caso CHN: Pedro Duque explica cumplimiento de medidas sustitutivas

03:28 PM, Jul 08
A un año de la secuencia sísmica, autoridades reiteran que la preparación salva vidast
Nacionales

A un año de la secuencia sísmica, autoridades reiteran que la preparación salva vidas

04:24 PM, Jul 08
Análisis: Controversia y lucha de poder en la elección del nuevo Contralort
Nacionales

Análisis: Controversia y lucha de poder en la elección del nuevo Contralor

02:08 PM, Jul 08
Tribunal no permite que el Centro Kennedy lleve el nombre de Trumpt
Internacionales

Tribunal no permite que el Centro Kennedy lleve el nombre de Trump

02:00 PM, Jul 08
Premios Emmy 2026: estas son las series y artistas que buscarán llevarse la estatuillat
Farándula

Premios Emmy 2026: estas son las series y artistas que buscarán llevarse la estatuilla

04:12 PM, Jul 08

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosMéxicoCopa del MundoArgentinaFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar