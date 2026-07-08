Premios Emmy 2026: Series y Artistas Nominados

La carrera por los Premios Emmy 2026 ya comenzó. Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller fueron los encargados de anunciar la lista de nominados a la 78 edición de los galardones más importantes de la televisión estadounidense, en una jornada marcada por el dominio de The Pitt y Hacks, dos producciones que llegan como favoritas a la ceremonia.
La gala se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles y será conducida por Mariska Hargitay.
The Pitt encabeza las nominaciones
La serie dramática The Pitt se convirtió en la producción más nominada de esta edición, con 25 candidaturas, incluyendo Mejor serie dramática y reconocimientos para Noah Wyle y Katherine LaNasa.
La ficción competirá en una de las categorías más fuertes de la noche junto a The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses y Your Friends and Neighbors.
Hacks rompe récord en comedia
Otro de los grandes nombres de la jornada fue Hacks, que recibió 24 nominaciones y estableció un récord como la serie de comedia con más candidaturas en un solo año.
La producción buscará imponerse en Mejor serie de comedia frente a Abbott Elementary, The Bear, Margo’s Got Money Troubles, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking y Widow’s Bay.
Jean Smart también vuelve a figurar entre las favoritas en la categoría de Mejor actriz principal en comedia, donde compite con Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Elle Fanning y Lisa Kudrow.
Apple TV gana terreno
Entre las grandes sorpresas también destacó el fuerte desempeño de Apple TV, que logró posicionar a dos producciones nuevas entre las más nominadas: Widow’s Bay, con 19 candidaturas, y Pluribus, con 18.
Widow’s Bay aparece en categorías de comedia, mientras que Pluribus figura entre las grandes apuestas dramáticas de la temporada. Ambas producciones llegan como revelaciones en una edición donde conviven series veteranas con nuevos fenómenos televisivos.
Nombres destacados en actuación
En drama, Noah Wyle buscará el premio a Mejor actor principal por The Pitt, categoría en la que también compiten Sterling K. Brown, Gary Oldman, Mark Ruffalo y Rufus Sewell.
En Mejor actriz principal de drama destacan Carrie Coon, Chase Infiniti, Keri Russell, Rhea Seehorn y Zendaya, quien vuelve a aparecer en la conversación de premios por Euphoria.
En comedia, la lista incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Steve Carell, Matthew Rhys, Jason Segel y Martin Short en la categoría masculina; mientras que Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Elle Fanning, Lisa Kudrow y Jean Smart competirán entre las actrices principales.
Series limitadas, reality y variedad
En la categoría de Mejor serie limitada o antológica competirán All Her Fault, The Beast in Me, Beef, DTF St. Louis y Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette.
Jason Bateman también fue uno de los nombres más comentados, al sumar varias nominaciones por su trabajo como actor y productor en DTF St. Louis.
En reality, Dancing with the Stars, RuPaul’s Drag Race, Survivor, Top Chef y The Traitors buscarán el premio a Mejor programa de competencia. En variedad, figuran The Daily Show, Jimmy Kimmel Live!, Last Week Tonight with John Oliver, The Late Show with Stephen Colbert y Saturday Night Live.
Una edición muy competitiva
Los Emmy 2026 llegan con una competencia especialmente cerrada. The Pitt parte como la gran favorita en drama, Hacks busca hacer historia en comedia y nuevas propuestas como Widow’s Bay y Pluribus podrían dar la sorpresa.
La ceremonia del 14 de septiembre promete reunir a algunas de las figuras más importantes de la televisión, en una edición que reconoce tanto a producciones consolidadas como a nuevas historias que lograron captar la atención de la audiencia y la crítica.