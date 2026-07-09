 Protagonista de 'La Odisea' roba miradas por su atuendo

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Farándula

Presentan la cinta “La Odisea” y protagonista se roba la atención por no llevar ropa interior

Zendaya, Anne Hathaway y Lupita Nyong'o protagonizaron algunos de los atuendos más comentados del estreno en Londres.

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La Odisea, EFE
La Odisea / FOTO: EFE
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La alfombra roja de la premiere mundial de La Odisea, celebrada este lunes 6 de julio en Londres, reunió a parte del elenco con estilismos que hicieron referencia tanto a la alta costura como a la estética de la mitología griega.  

Lupita Nyong’o, la actriz quien da vida a Helena de Troya, apostó por un vestido de la colección otoño-invierno 2026 de Christian Cowan.

El diseño, completamente cubierto de cristales, incorporaba profundas aberturas laterales y una silueta que resaltaba el brillo de la pieza bajo las luces de la alfombra roja.

Lo que más se robó la atención de todos es que la actriz no llevaba ropa interior, luciendo el vestido al natural.

La actriz Zendaya, quien interpreta a la diosa Atenea, vistió un diseño de alta costura de Schiaparelli presentado apenas horas antes durante el desfile de la maison en París.

El vestido, creado por Daniel Roseberry para cerrar la colección y llevado originalmente por la modelo Alex Consani en la pasarela, evocaba una escultura de mármol gracias a un corsé con la anatomía del torso marcada en el pecho y el abdomen.

Por su parte, Anne Hathaway, encargada de interpretar a Penélope, llegó con un vestido plisado en tono azul cielo de Dior. La actriz, que espera a su tercer hijo, eligió un diseño de líneas fluidas y drapeados que enmarcaban su embarazo.

Más detalles

Lupita Nyong’o asume un doble reto en la esperada adaptación cinematográfica de La Odisea dirigida por Christopher Nolan.

En esta versión, la actriz interpreta tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra, dos figuras clave de la mitología griega cuya representación se ha limitado tradicionalmente a roles secundarios en historias dominadas por puntos de vista masculinos.

"La Odisea dedica muy poco tiempo a la perspectiva de las mujeres. Se narra desde un punto de vista muy masculino. Sin embargo, esta película se toma el tiempo para considerar las cosas desde una perspectiva femenina. En los personajes de Helena y Clitemnestra, podemos ver cómo la guerra las ha afectado a ambas. Cada una responde de manera diferente porque su experiencia es distinta. Para mí, eso fue muy enriquecedor, poder humanizarlas y pensar cómo pudo haber sido ese momento para ellas", expresa Nyong’o.

La actriz, ganadora del Oscar, confiesa que recibió el encargo de interpretar ambos personajes con sorpresa. "Me quedé atónita cuando Chris me dijo que quería que interpretara a estas dos figuras icónicas", afirma.

Es la primera vez que una actriz asume el doble papel de Helena y Clitemnestra en una adaptación cinematográfica de la epopeya atribuida a Homero.

Este enfoque, además de suponer un reto interpretativo, responde a una intención clara del director: profundizar en la psicología de las protagonistas y mostrar cómo la guerra las transforma desde dentro.  El estreno de La Odisea está previsto para el 17 de julio

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