 Agosto en el Teatro: 12 Hombres en Pugna y Cenicienta
Farándula

El teatro cobra vida en agosto: Llegan 12 hombres en Pugna y Cenicienta

La compañía teatral 5ta. Columna presentará una temporada para todos los públicos en el Teatro Dick Smith del IGA.

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12 Hombres en Pugna, Cortesía
12 Hombres en Pugna / FOTO: Cortesía
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El teatro volverá a ser protagonista en la ciudad de Guatemala durante agosto con el regreso de dos de las producciones más exitosas de la compañía 5ta. Columna.  La agrupación presentará en el Teatro Dick Smith del IGA las obras "12 Hombres en Pugna" y "La Cenicienta", dos montajes dirigidos por Elma Ramírez que conquistaron al público el año pasado y ahora regresan para ofrecer una experiencia escénica única.

La temporada busca demostrar la versatilidad del teatro al reunir una obra de profundo contenido social con un clásico infantil lleno de música, humor y fantasía.  De esta manera, 5ta. Columna apuesta por acercar el arte escénico a públicos de todas las edades durante el mes de agosto.

Basada en el reconocido texto de Reginald Rose, "12 Hombres en Pugna" es considerada una de las obras más importantes del teatro contemporáneo.  La historia sigue a doce integrantes de un jurado que deben decidir el destino de un joven acusado de homicidio, en una intensa discusión donde salen a relucir los prejuicios, la justicia, la responsabilidad moral y la importancia de la duda razonable.

Para el público infantil, "La Cenicienta" regresa con una adaptación inspirada en el clásico de Charles Perrault.  La propuesta combina música, coreografías, humor y una colorida puesta en escena para transmitir valores como la perseverancia, la solidaridad, la resiliencia y la importancia de creer en los sueños.

Lo que no te puedes perder en el teatro

El elenco está conformado por Marcela Fernández Overall, Rochy Arce, María Funes, Jesi Guerra, Renato Martínez, Antonio Valenzuela, Fernando Barrios, Gabriel González y Maritza Henry, quienes darán vida a los personajes más queridos de este cuento clásico. Las funciones de "La Cenicienta" se realizarán todos los domingos de agosto a las 11:00 a. m., con funciones adicionales a las 4:00 p. m. los días 16, 23 y 30 de agosto.

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Por su parte, "12 Hombres en Pugna" se presentará todos los viernes a las 8:30 p. m. y sábados a las 8:00 p. m.. Ambas producciones tendrán como sede el Teatro Dick Smith del IGA, y los boletos estarán disponibles a través de TicketGT y en la taquilla del teatro.

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