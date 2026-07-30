 Giorgio Cantarini: Así luce el niño de La Vida Es Bella hoy
Farándula

Así luce hoy Giorgio Cantarini, el niño de “La Vida es Bella” 29 años después

El intérprete de Giosuè Orefice, hoy con 32 años, forjó una carrera multifacética como actor, director y guionista, evitando ser encasillado en el cine.

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La vida es bella / FOTO: Facebook
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Giorgio Cantarini, quien conquistó al público mundial interpretando a Giosuè Orefice con apenas cinco años en "La vida es bella", hoy tiene 32 años y sigue activo en el mundo artístico.

Su presente se aleja bastante de la imagen entrañable que lo llevó a la fama en 1997, mostrando un perfil mucho más sofisticado y versátil.

Tras su recordado debut, Giorgio Cantarini formó parte de reconocidas producciones internacionales. Participó en películas como Gladiador (2000), De amor y de guerra (2001), Lamborghini: The Man Behind the Legend (2022) y Comandante (2023), cinta que incluso logró llegar al Festival de Cine de Venecia.

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La vida es bella película - Facebook

El vínculo emocional con su "familia" de ficción perdura. En "La vida es bella", los padres de su personaje fueron interpretados por Roberto Benigni y Nicoletta Braschi, pareja que lleva casada desde 1991.

En el Festival de Venecia 2021, Benigni dedicó un sentido agradecimiento a Braschi tras recibir un reconocimiento, resaltando la importancia de compartir la vida con ella.

Convertida en clásico, "La vida es bella" sumó galardones como el Gran Premio del Jurado en Cannes, nueve premios David di Donatello y múltiples nominaciones al Oscar, consolidando su lugar en la historia del cine.

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Giorgio Cantarini - Facebook

Lejos de ser solo "el niño de la película", Giorgio Cantarini logró transformar su fama inicial en una carrera artística sólida y diversa, combinando actuación, dirección y escritura, siempre con un estilo personal que sigue evolucionando.

Una apuesta por la creatividad integral

La inquietud artística de Giorgio Cantarini no se ha limitado a ponerse frente a las cámaras. Con el paso de los años, ha explorado activamente otras facetas del proceso creativo cinematográfico, demostrando una visión más amplia y un compromiso con el arte en diversas formas.

En 2012, incursionó en la dirección con el cortometraje "Il giorno, la notte: poi l’alba", cuyo título se traduce como "El día, la noche: luego el amanecer". Este proyecto marcó su debut detrás de cámaras y evidenció su interés por contar historias desde una perspectiva diferente, explorando narrativas y estéticas propias.

Años más tarde, en 2018, coescribió el guion de "Flatmates", una producción centrada en las complejas y a menudo divertidas dinámicas de convivencia entre compañeros de piso.

Este recorrido confirma su firme apuesta por un perfil creativo expansivo, combinando de manera exitosa la actuación, la dirección y la escritura, lo que le permite tener un control más integral sobre los proyectos en los que participa.

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