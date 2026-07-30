Karely Ruiz revela los 7 hombres que intentaron secuestrarla

Tras el robo violento que sufrió en su casa de Nuevo León, Karely Ruiz salió a responder a quienes la acusaron de inventar el asalto para ganar fama.
La influencer negó tajantemente que haya montado el hecho y calificó las especulaciones como "enfermas".
La madrugada del 29 de julio, al menos siete hombres armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda de Karely Ruiz, ubicada en la colonia Las Puentes, San Nicolás de los Garza.
Durante el asalto, los delincuentes golpearon a su esposo, Jhon Echeverry, con la cacha de una pistola y se llevaron unos 20,000 pesos en efectivo, además de joyería y aparatos electrónicos.
Después de que circularan rumores en redes sobre un supuesto montaje, la modelo aclaró mediante una historia en Instagram:
"La gente está enferma, tantos comentarios deseándole el mal a mi familia y diciendo que yo inventé todo por fama". Más tarde, en Facebook, reiteró: "Gracias a Dios todo bien, me asusté mucho mi gente, yo jamás inventaría algo así por fama o números".
Karely Ruiz también informó que su familia se encontraba bien y que iniciarían acciones legales. "Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así", declaró en un comunicado en redes, y agregó: "Confiamos en que la verdad saldrá a la luz".
Revelan detalles
La Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó en una conferencia oficial los detalles de la investigación del ataque a Karely Ruiz en su casa.
Javier Flores Saldívar detalló el móvil del caso, afirmando que se trató de un robo con violencia.
"El móvil es un robo con violencia, en el cual se han especificado por varios medios que es la cantidad de veinte mil pesos en efectivos... se están examinando las cámaras que existen para encontrar a los responsables", afirmó.
Ademas dijo que según las cámaras entraron "seis a siete personas", según el testimonio de una de las víctimas iban armados e irrumpieron de madrugada.
Por ahora la familia afectada está bien y las autoridades vigilan el lugar.