 OV7: Conflicto entre Ari Borovoy y Mariana Ochoa
Farándula

¿Por qué se pelearon Ari Borovoy y Mariana Ochoa? La historia detrás del conflicto que separó a OV7

Años después, las declaraciones de Ari Borovoy y Mariana Ochoa siguen alimentando la polémica sobre el verdadero motivo de la ruptura.

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La historia de OV7, una de las agrupaciones pop más exitosas de México, no solo estuvo marcada por sus éxitos musicales, sino también por un conflicto que terminó por dividir a sus integrantes.  La disputa entre Ari Borovoy y Mariana Ochoa volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que ambos ofrecieran nuevas declaraciones sobre el origen de la ruptura del grupo.

El enfrentamiento comenzó tras diferencias relacionadas con la administración del proyecto y el manejo financiero de la gira de reencuentro.  De acuerdo con diversas versiones, los desacuerdos llevaron a que algunos integrantes solicitaran una auditoría para conocer el estado de las cuentas y la distribución de los ingresos. Esa situación terminó por dividir al grupo en dos bloques claramente definidos.

Por un lado quedaron los famosos cantantes Ari Borovoy, Érika Zaba, Kalimba y M'Balia Marichal.  Del otro, Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel, quienes posteriormente manifestaron que existían diferencias sobre la forma en que se tomaban las decisiones relacionadas con la agrupación.

Cabe destacar que, con el paso del tiempo, el conflicto dejó de ser únicamente profesional.  Ari Borovoy aseguró en una entrevista que vivió una "traición" por parte de tres de sus compañeros y afirmó que, por respeto a los seguidores de OV7, decidió no revelar todos los detalles de lo ocurrido.

Más de OV7

El cantante sostuvo que la verdad podría cambiar la percepción que el público tiene sobre la historia del grupo. Mariana Ochoa, por su parte, ha rechazado esas declaraciones y ha respondido públicamente que las acusaciones buscan llamar la atención.

Además, ha reiterado que el conflicto también involucra el uso del nombre OV7, pues existe un contrato registrado que establece que cualquier utilización de la marca debe contar con la autorización de todos los copropietarios.

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Hay que destacar que, dicha situación incluso abrió la posibilidad de acciones legales entre las partes involucradas.

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