Donna Mills, la actriz de 85 años que debuta en OnlyFans

Donna Mills, famosa por su papel de Abby Cunningham en la icónica serie televisiva Knots Landing, ha sorprendido al anunciar su debut en la plataforma OnlyFans a la edad de 85 años.
La intérprete explicó que su decisión busca establecer una comunicación más directa y personal con sus seguidores, compartiendo aspectos de su vida cotidiana y momentos detrás de cámaras, ofreciendo una perspectiva nunca antes vista.
En un comunicado enviado a Variety, Donna Mills detalló que esta nueva etapa responde a su deseo de expandir las vías de interacción con quienes han seguido su trayectoria.
Después de años utilizando las redes sociales como un espacio de comunicación general, la actriz busca una conexión más íntima y significativa, alejándose de las interacciones superficiales para construir una comunidad más comprometida.
"Siempre he apreciado el increíble apoyo y aliento que he recibido de mis seguidores a lo largo de los años. Las redes sociales han sido una forma maravillosa de mantenernos conectados, pero me entusiasma unirme a OnlyFans porque ofrece la oportunidad de tener una conexión más personal y directa", afirmó.
La estrella de Hollywood aseguró que a través de su perfil en OnlyFans, compartirá diversos aspectos de su rutina diaria y de su trabajo, desde consejos de belleza hasta reflexiones sobre su carrera.
Además, planea interactuar activamente con sus fans, respondiendo preguntas y ofreciéndoles una mirada exclusiva a su mundo, lo que promete una experiencia única para sus admiradores de toda la vida.
"Compartiré momentos de mi vida diaria, imágenes detrás de cámaras e interactuaré con los seguidores de una manera más significativa. Simplemente es otra plataforma para pasar tiempo de calidad con las personas que me han apoyado durante toda mi carrera, manteniéndome fiel a quien soy", explicó.
Una trayectoria de décadas en la TV
La noticia marca una nueva fase en la destacada carrera de Donna Mills, quien alcanzó la fama mundial en la década de 1980 gracias a su interpretación de la intrigante Abby Cunningham en Knots Landing.
Esta serie, un exitoso spin-off de Dallas, se emitió por CBS entre 1979 y 1993, consolidando a Mills como una figura inolvidable de la televisión y un ícono de la pantalla chica.
Antes de su icónico papel en Knots Landing, Donna Mills inició su trayectoria televisiva en 1966 con una participación secundaria en la telenovela The Secret Storm, también de CBS.
A lo largo de los años, intervino en numerosas producciones televisivas y cinematográficas, demostrando su versatilidad y talento en diversos géneros.
Entre sus trabajos más notables se encuentra su rol como Madeline Reeves en General Hospital, actuación por la cual obtuvo un premio Daytime Emmy como mejor actriz invitada en una serie dramática, un reconocimiento a su impecable labor y su capacidad para cautivar a la audiencia. En años recientes, Mills también ha participado en películas como Joy, Nope y Origin, ampliando aún más su legado en la industria del entretenimiento y demostrando su vigencia.