Imágenes de Marisol Santacruz confirman catálogo de Televisa

El escándalo sobre el supuesto catálogo sexual en Televisa continúa generando controversia, especialmente después de que la actriz Marisol Santacruz confirmara su existencia durante una entrevista.
Todo se originó en 2017, cuando Kate del Castillo reveló la existencia de un catálogo de actrices que habría sido utilizado para promoción personal con influyentes empresarios y publicistas.
Marisol Santacruz, quien formó parte de diversas telenovelas de Televisa desde 1991, aclaró que, aunque nunca la invitaron a participar, sí tenía conocimiento de este listado.
"No sé en qué radicaba el que te pudieran invitar o no invitar. Quizá no me consideraron porque era rebelde, de carácter difícil, y eso siempre fue sabido por los medios", explicó la actriz en entrevista con el programa "De primera mano".
Al ser cuestionada sobre si habría accedido a favores sexuales para empresarios, respondió con sinceridad: "De chavita una hace tantas tonterías, pero yo creo que no. Pero no me tocó".
Marisol Santacruz, reconocida por su participación en producciones como "Carita de ángel", "Cañaveral de pasiones", "Soy tu dueña" y "Carrusel de las Américas", señaló además que había favoritismo hacia actrices con poco talento, lo que generaba sospechas.
Fuertes revelaciones
Marisol Santacruz aseguró que era evidente cuando ponían en primer plano a alguien sin capacidad actoral, lo que hacía pensar que quizá era parte del catálogo.
Por su parte, Alejandra Ávalos también afirmó que el catálogo existió y con fines explícitamente sexuales.
"A mí me hablaron para pertenecer. Pensé que era una broma, pero era real. Se trataba de ser dama de compañía de alguien, pasar una noche con ciertos ejecutivos o con personas interesadas en invertir en la empresa", relató Ávalos públicamente hace un año.
De acuerdo con Ávalos, este sistema permitía obtener privilegios laborales, acceso a papeles estelares, permanencia en las producciones y mejores oportunidades profesionales. "Eso te permitía tener estelares más rápido, trabajo constante, nunca salir de las telenovelas, generar dinero y situaciones privilegiadas como entrar antes a citas con ejecutivos y ser considerada una actriz VIP", enfatizó.
Por otro lado, la periodista Anabel Hernández lanzó el libro Las señoras del narco, amar el infierno, que es como una especie de continuación de su polémica publicación Emma y las otras señoras del narco, en donde habla sobre diversas celebridades relacionadas con narcotraficantes.
Entre ellas hay nombres como los de Galilea Montijo, quien habría tenido una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva.
Durante uno de los capítulos del libro, Anabel habla de obre el mítico ‘catálogo de Televisa’, narrado por Celeste, ex de Arturo Beltrán y madre de una de sus hijas.
Además de confirmar su existencia, Celeste narra el día que ella misma lo hojeó, pues Arturo Beltrán Leyva estaba ‘encaprichado’ en estar con algunas de las artistas más populares de la época.