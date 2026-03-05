 Alejandra Ávalos y René Franco: ¿Novios tras el beso?
Farándula

¿Alejandra Ávalos es novia de Rene Franco? Fueron captados besándose

El conductor y la actriz reavivan su chispa de Big Brother VIP 2005 con un inesperado beso en televisión, desatando especulaciones sobre un romance.

Compartir:
Alejandra Ávalos, Instagram
Alejandra Ávalos / FOTO: Instagram

Un video inesperado se viralizó en redes sociales luego de que René Franco, conductor de "La taquilla", compartiera frente a cámaras un momento en el que besa en la boca a Alejandra Ávalos

El clip avivó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, quienes ya habían dado de qué hablar por su paso conjunto en Big Brother VIP.

Durante la transmisión de su programa, René Franco decidió aclarar el contexto de la relación. Rememoró que la historia entre ambos viene de lejos:

Además, contó detalles del reciente reencuentro: ambos se vieron para una entrevista relacionada con un concierto homenaje a Juan Gabriel, pero la conversación profesional dio paso a recuerdos y emociones del pasado. 

"Alejandra y yo tuvimos un crush en Big Brother 2005, un shippeo del que la gente habló mucho hace 21 años. Entonces me encuentro a Alejandra Ávalos y la entrevisto con respecto a su concierto de Juan Gabriel, pero todo falló porque resulta que donde hubo fuego, cenizas quedan, amigo. Esperemos no se vuelva un escándalo".

Las imágenes muestran a René Franco y Alejandra Ávalos sonrientes, cantando juntos "Cómo te va mi amor", una canción que hizo famoso el grupo Pandora.

Mientras se encontraban interpretando el tema, René sorprende a Alejandra con un par de besos en la boca. Ella, entre risas y un gesto divertido, reacciona preguntando:

"¿Te quedaste con las ganas?" A lo que Franco responde: "Pero fuerte, ya diles la verdad que una vez nos besamos en un estacionamiento". Sin dudarlo, Ávalos confirmó la historia entre carcajadas: "Sí, una vez nos besamos".

Foto embed
René Franco Alejandra Ávalos - Instagram

Las reacciones 

El video no tardó en desatar comentarios en espacios como "Todo para la mujer", donde periodistas y colaboradores analizaron el beso. Ernesto Buitrón señaló:

"Estamos en shock por los videos del beso de René Franco y Alejandra Ávalos. Que nos lo aclaren. Es más, mi felicitación, que logró conquistarla porque ni José José...". Sus palabras arrancaron carcajadas en el foro.

Foto embed
Big Brother - Instagram

Por su lado, Vicky López recordó: "Ellos estuvieron en Big Brother hace 20 años, igual ya se reencontraron. No es mala onda, los quiero a los dos, pero a estas alturas...". Otra colaboradora defendió la escena con el comentario: "¿Ay qué tiene? Para el amor no hay edad", mientras Maxine Woodside sumó: "Bueno, ahora será un amor más tranquilo".

Ninguno de los dos protagonistas ha confirmado de manera formal que exista una relación sentimental. René Franco ha dejado entrever que aún podrían persistir sentimientos, aunque nunca aseguró que sean pareja.

Por su parte, Alejandra Ávalos tampoco ha dado declaraciones oficiales fuera de lo visto en el video difundido.

Foto embed
Big Brother - Instagram

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos