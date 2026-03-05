Alejandra Ávalos y René Franco: ¿Novios tras el beso?

Un video inesperado se viralizó en redes sociales luego de que René Franco, conductor de "La taquilla", compartiera frente a cámaras un momento en el que besa en la boca a Alejandra Ávalos.
El clip avivó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, quienes ya habían dado de qué hablar por su paso conjunto en Big Brother VIP.
Durante la transmisión de su programa, René Franco decidió aclarar el contexto de la relación. Rememoró que la historia entre ambos viene de lejos:
Además, contó detalles del reciente reencuentro: ambos se vieron para una entrevista relacionada con un concierto homenaje a Juan Gabriel, pero la conversación profesional dio paso a recuerdos y emociones del pasado.
"Alejandra y yo tuvimos un crush en Big Brother 2005, un shippeo del que la gente habló mucho hace 21 años. Entonces me encuentro a Alejandra Ávalos y la entrevisto con respecto a su concierto de Juan Gabriel, pero todo falló porque resulta que donde hubo fuego, cenizas quedan, amigo. Esperemos no se vuelva un escándalo".
Las imágenes muestran a René Franco y Alejandra Ávalos sonrientes, cantando juntos "Cómo te va mi amor", una canción que hizo famoso el grupo Pandora.
Mientras se encontraban interpretando el tema, René sorprende a Alejandra con un par de besos en la boca. Ella, entre risas y un gesto divertido, reacciona preguntando:
"¿Te quedaste con las ganas?" A lo que Franco responde: "Pero fuerte, ya diles la verdad que una vez nos besamos en un estacionamiento". Sin dudarlo, Ávalos confirmó la historia entre carcajadas: "Sí, una vez nos besamos".
Las reacciones
El video no tardó en desatar comentarios en espacios como "Todo para la mujer", donde periodistas y colaboradores analizaron el beso. Ernesto Buitrón señaló:
"Estamos en shock por los videos del beso de René Franco y Alejandra Ávalos. Que nos lo aclaren. Es más, mi felicitación, que logró conquistarla porque ni José José...". Sus palabras arrancaron carcajadas en el foro.
Por su lado, Vicky López recordó: "Ellos estuvieron en Big Brother hace 20 años, igual ya se reencontraron. No es mala onda, los quiero a los dos, pero a estas alturas...". Otra colaboradora defendió la escena con el comentario: "¿Ay qué tiene? Para el amor no hay edad", mientras Maxine Woodside sumó: "Bueno, ahora será un amor más tranquilo".
Ninguno de los dos protagonistas ha confirmado de manera formal que exista una relación sentimental. René Franco ha dejado entrever que aún podrían persistir sentimientos, aunque nunca aseguró que sean pareja.
Por su parte, Alejandra Ávalos tampoco ha dado declaraciones oficiales fuera de lo visto en el video difundido.