 Juan Gabriel y la Orinoterapia
Farándula

Juan Gabriel practicó orinoterapia porque no confiaba en los médicos: Así funciona...

Una sorprendente revelación sobre la vida del "Divo de Juárez" salió a la luz, aquí te contamos más.

Compartir:
Juan Gabriel,
Juan Gabriel / FOTO:

Una nueva revelación sobre la vida del "Divo de Juárez" ha sorprendido a sus seguidores: según un reciente documental, Juan Gabriel habría recurrido a la orinoterapia. El cantante usaba este método para atender sus problemas de salud, una práctica alternativa que él prefería debido a su desconfianza hacia los tratamientos médicos.

El documental que explora la trayectoria del icónico cantante mexicano expone que Juan Gabriel rechazaba acudir a hospitales y médicos tradicionales.  Esta falta de confianza lo llevó a optar por métodos naturales con la intención de aliviar distintos malestares físicos que enfrentó durante sus últimos años.

Entre ellos destacaría la orinoterapia, una práctica poco conocida pero muy controversial dentro del ámbito de la salud. La orinoterapia, también llamada urinoterapia o auto-orina, consiste en utilizar la propia orina con supuestos fines curativos o cosméticos.

Algunos creyentes aseguran que puede ayudar a regular hormonas, fortalecer el sistema inmunológico o mejorar la piel.  Su uso puede ir desde ingerir pequeñas cantidades hasta aplicarla en zonas específicas del cuerpo.

Más del método para curarse que usaba Juan Gabriel

Para quienes la defienden, se trata de un método "antiguo y natural" que promueve el bienestar general. Sin embargo, esta técnica no cuenta con respaldo científico. Expertos en salud señalan que la orina es un desecho del organismo compuesto por urea, sales, ácido úrico y otras sustancias que el cuerpo expulsa precisamente porque ya no le son útiles.

Reintroducirla mediante consumo o aplicación directa puede causar molestias intestinales, infecciones, daños renales y otros efectos adversos, especialmente si existe contaminación.  Por ello, la comunidad médica considera la orinoterapia como una pseudoterapia sin eficacia comprobada.

Kim Flores y su descarado disfraz con una abertura que casi deja al descubierto su intimidad

La guatemalteca dejó muy poco a la imaginación con el atuendo de Jessica Rabbit que lució.

En el caso de Juan Gabriel, su inclinación hacia terapias alternativas se habría originado por una profunda desconfianza hacia los doctores. A lo largo de su vida enfrentó problemas como diabetes, hipertensión y dolores articulares, pero evitaba tratamientos clínicos o visitas a especialistas.

Según testimonios cercanos, prefería mantener un estilo de cuidado más "natural", lo que lo llevó a ensayar métodos no tradicionales como la orinoterapia

En Portada

Implementan operativo de control e identificación en Preventivo de zona 18t
Nacionales

Implementan operativo de control e identificación en Preventivo de zona 18

09:30 AM, Nov 27
Amarini Villatoro compara a Xelajú con el Liverpool por el apoyo de su aficiónt
Deportes

Amarini Villatoro compara a Xelajú con el Liverpool por el apoyo de su afición

10:09 AM, Nov 27
Willson García es reinstalado como director del Insivumeh por orden judicialt
Nacionales

Willson García es reinstalado como director del Insivumeh por orden judicial

10:41 AM, Nov 27
Banda de robabaterías queda expuesta en grabación difundida por la PMTt
Nacionales

Banda de robabaterías queda expuesta en grabación difundida por la PMT

09:25 AM, Nov 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoCorrupciónEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos