Kim Flores: Disfraz Revelador de Jessica Rabbit

Kim Flores, conocida por su presencia constante en redes y por su participación en distintos proyectos televisivos, nuevamente se convirtió en tendencia. Lo anterior tras compartir una serie de historias y videos donde aparece con un arriesgado atuendo inspirado en Jessica Rabbit.
El disfraz, confeccionado en un brillante tono rojo y con un corte tan pronunciado que casi deja al descubierto su intimidad, causó furor inmediatamente entre los internautas. En las imágenes compartidas por la propia modelo, se observa cómo el vestido ceñido al cuerpo resalta su figura y cuenta con una abertura lateral que llega a límites extremos.
Este detalle fue suficiente para que miles de usuarios comentaran sobre lo audaz del traje y la seguridad con la que Kim lo llevó. Las opiniones no tardaron en dividirse: mientras algunos celebraron su atrevimiento y el impecable trabajo del vestuario, otros criticaron lo revelador del diseño.
Kim Flores, quien saltó a la fama en Guatemala como modelo y más tarde consolidó su popularidad en México, posee una sólida comunidad digital que supera el millón de seguidores. A lo largo de los años, se ha posicionado como una figura mediática gracias a su participación en realities, colaboraciones con marcas de moda y contenido de estilo de vida.
¿Quién es Kim Flores?
Además, es conocida por su relación con el cantante Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, con quien ha protagonizado momentos que también han dado mucho de qué hablar. Su interpretación de Jessica Rabbit no solo generó conversación por el diseño atrevido, sino también por la producción detrás de las imágenes.
Y es que también lució un maquillaje profesional, peluca roja intensa y un ambiente glamuroso que buscaba recrear a la icónica diva animada. Cada video e historia compartida se volvió viral, acumulando reacciones y compartidos que reforzaron su presencia en el mundo del entretenimiento digital.
Para muchos seguidores, el disfraz fue un ejemplo más de la capacidad de Kim para reinventarse.