Quien es Pedro Cuevas: Acusaciones de su expareja reveladas

Pedro Cuevas es uno de los cantantes guatemaltecos más reconocidos de la última década. Nacido el 28 de junio de 1983, comenzó su trayectoria en la música formando parte del Dúo Sway, con el que dio sus primeros pasos en la escena pop nacional.
Años más tarde decidió iniciar su carrera como solista, lanzando temas que rápidamente conectaron con el público gracias a su estilo romántico y su voz característica. Su fama creció con sencillos que lograron posicionarse en radios y plataformas digitales, así como con colaboraciones que lo llevaron a presentarse en escenarios dentro y fuera de Guatemala.
Con el paso del tiempo, Pedro Cuevas se consolidó como un artista versátil, incursionando en géneros como el pop latino y la música regional. Entre sus éxitos más populares destacan canciones que se volvieron parte del repertorio habitual en conciertos y festivales, reforzando su imagen como uno de los intérpretes más influyentes del país.
En el ámbito personal, el cantante sostuvo varias relaciones sentimentales como Jessica Scheel, Tefi Larrañaga y con la ex reina de belleza Florecita Cobián con quien tuvo una hija. Su relación fue muy mediática debido a la popularidad de ambos en redes sociales, aunque con el tiempo decidieron separarse.
La situación tomó un giro delicado cuando su expareja, Florecita Cobián, presentó una denuncia en la que acusa al cantante de abuso infantil en contra de la hija que ambos comparten. Según sus declaraciones, la menor habría sido víctima de una agresión que ella atribuye directamente al artista.
La denuncia generó un fuerte impacto debido a la gravedad del caso y al reconocimiento público de las personas involucradas. Cobián hizo pública su acusación para exigir transparencia y justicia en el proceso, asegurando que existieron obstáculos legales que complicaron el avance del caso.
Ante esta situación, la denuncia volvió a cobrar fuerza y abrió un debate nacional sobre la protección de la niñez, la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de que los casos de agresión sean investigados con rigurosidad.