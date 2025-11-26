Red Criminal que financiaba el dueño Miss Universo

Una denuncia anónima abrió la puerta a una de las investigaciones más complejas de los últimos años. En la misma se señala a Raúl Rocha, propietario de Miss Universo México y cónsul honorario de Guatemala en México, como presunto financista de una estructura criminal.
Dicha estructura se dedica al tráfico de hidrocarburos, armas y drogas entre Guatemala y México. La investigación reveló rutas, colaboradores y empresas involucradas en una operación que habría funcionado durante años sin ser detectada.
La carpeta se abrió el 29 de noviembre de 2024 tras recibir información detallada sobre movimientos sospechosos, bodegas utilizadas para el contrabando y nombres de presuntos operadores. A partir de estos datos, la Fiscalía General de la República integró una solicitud de orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada con fines de narcotráfico y tráfico de armas.
El caso fue trasladado a Querétaro luego de que un juez de la capital se declarara incompetente para continuar con el proceso. Mientras la autoridad judicial decidía quién asumiría el expediente, Rocha pidió acogerse al criterio de oportunidad, una figura que ofrece inmunidad parcial a cambio de colaboración con la justicia.
Dueño de Miss Universo en problemas
Esta solicitud abrió un nuevo capítulo: el empresario fue reconocido como testigo colaborador, lo que permitió profundizar en el entramado financiero y logístico de la red que operaba entre ambos países. La investigación describe un modus operandi sofisticado. La estructura recibía combustible ilícito procedente de Guatemala en bodegas conocidas como La Espuela y El Patio, ubicadas en un complejo industrial de Querétaro.
Ahí se mezclaban carburantes con aditivos para mejorar su apariencia antes de distribuirlos a empresas abastecedoras mediante facturas emitidas por compañías fachada.
Este esquema permitía disfrazar el origen del combustible y burlar los controles fiscales y aduaneros. Paralelamente, la organización destinaba recursos a la compra, traslado y rematriculación de armas de alto calibre.