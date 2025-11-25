Esme La Chapina Presume Su Nuevo Auto

Esme La Chapina volvió a encender las redes sociales tras compartir una fotografía donde posa con su hijo, el conocido "Colocho", mientras presume su nuevo carrazo. Se trata de un Hilux blanco que, según confesó, era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.
La generadora de contenido celebró este logro con una imagen que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados. La creadora compartió la publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó la emoción de cumplir un anhelo personal.
Aseguró que durante años deseó tener una camioneta Hilux y que ahora, gracias a su esfuerzo y dedicación, pudo hacerlo realidad. En la fotografía aparece luciendo un enterizo semitransparente que dejó ver su estilo atrevido y su personalidad extrovertida, una característica que la ha acompañado desde que inició en el mundo digital.
Su postura segura y la enorme sonrisa que muestra junto a su hijo reflejan la felicidad del momento. Esme, cuyo nombre real es Esmeralda, se ha convertido en una de las influencers guatemaltecas más destacadas de los últimos años.
Más de Esme La Chapina
Saltó a la fama por su carisma natural, su humor espontáneo y su estilo auténtico, elementos que le han ganado un público leal tanto en TikTok como en Instagram. Su contenido suele mezclar entretenimiento, moda, momentos familiares y reflexiones personales, lo que ha permitido que conecte con personas de diferentes edades.
Además de su faceta como creadora, Esme es reconocida por su cercanía con su audiencia y por compartir parte de su vida como mamá soltera.
Su hijo, "el Colocho", se ha convertido en un personaje recurrente dentro de sus redes y en uno de los favoritos de sus seguidores. La influencer ha contado en varias ocasiones que su hijo es su principal motivación para seguir creciendo y que cada paso que da, lo hace pensando en construir un futuro mejor para ambos.