 Miss Guatemala atraviesa dificil momento
Farándula

Miss Guatemala atraviesa dificil momento tras su triunfo en Miss Universo

La representante guatemalteca comparte un mensaje honesto y emocional mientras enfrenta cambios importantes en su vida.

Compartir:
Miss Guatemala, Miss Guatemala
Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala

Raschel Paz, Miss Guatemala 2025, atraviesa días cargados de emociones luego de su contundente y celebrado desempeño en Miss Universo. En dicho certamen la joven conquistó el Top 30 y acaparó la atención de miles de guatemaltecos.

A pesar de la alegría por su logro, la joven sorprendió al abrir su corazón y revelar que vive un momento personal complejo que ha generado gran conversación en redes sociales. En un reciente video, la Miss Guatemala confesó que el proceso del concurso la dejó con sentimientos encontrados.

@raschel

♬ sonido original - raschel

"Es un mix de emociones. Los que saben, un concurso de belleza es muy sacrificado, uno sacrifica cosas de su vida personal", expresó con sinceridad.  Sus palabras resonaron entre los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar y mostrarle apoyo incondicional.

La guatemalteca incluso explicó que utilizará TikTok como una especie de terapia para desahogarse, conectar con su comunidad y procesar sus vivencias tras meses de preparación intensa.

Más de la Miss Guatemala

"Me siento muy feliz por el Top", añadió, reiterando que su experiencia en Miss Universo fue profundamente gratificante, pero que también le dejó aprendizajes importantes. Uno de sus comentarios que más llamó la atención fue: "A veces uno pierde personas en el camino, tengo que aprender a soltar".

Esta frase encendió las especulaciones entre sus seguidores, muchos de los cuales aseguraron que la joven habría terminado su relación sentimental durante el concurso.  Aunque Raschel no confirmó nada, dejó entrever que atraviesa una etapa de cambios emocionales.

¿Qué tan grave es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry?

Su estado de salud ha generado profunda preocupación y la organización del certamen ha pedido oraciones.

La reina de belleza también mencionó que antes de regresar a Guatemala desea dedicarse a viajar, reencontrarse consigo misma y cerrar ciclos.  Según explicó, este tiempo fuera será fundamental para recobrar estabilidad y recargar energía tras meses de presión mediática y preparación constante.

Entre sus deseos para el futuro, Paz compartió una frase que conmovió a sus seguidores: "Espero que el otro año no tenga un corazón roto".  Con ello, dejó claro que, aunque su carrera continúa en ascenso, su bienestar emocional es ahora una prioridad.

En Portada

Presidente Arévalo supervisa instalaciones del aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Presidente Arévalo supervisa instalaciones del aeropuerto La Aurora

01:29 PM, Nov 24
¿Cuántos goles le faltan a Messi para igualar a Cristiano Ronaldo? t
Deportes

¿Cuántos goles le faltan a Messi para igualar a Cristiano Ronaldo?

12:01 PM, Nov 24
Exalcalde enfrentará la justicia por tráfico de influencias; exdiputado beneficiado con falta de méritot
Nacionales

Exalcalde enfrentará la justicia por tráfico de influencias; exdiputado beneficiado con falta de mérito

12:15 PM, Nov 24
¿Qué tan grave es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry?t
Farándula

¿Qué tan grave es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry?

01:48 PM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCSelección NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos