Miss Guatemala atraviesa dificil momento

Raschel Paz, Miss Guatemala 2025, atraviesa días cargados de emociones luego de su contundente y celebrado desempeño en Miss Universo. En dicho certamen la joven conquistó el Top 30 y acaparó la atención de miles de guatemaltecos.
A pesar de la alegría por su logro, la joven sorprendió al abrir su corazón y revelar que vive un momento personal complejo que ha generado gran conversación en redes sociales. En un reciente video, la Miss Guatemala confesó que el proceso del concurso la dejó con sentimientos encontrados.
"Es un mix de emociones. Los que saben, un concurso de belleza es muy sacrificado, uno sacrifica cosas de su vida personal", expresó con sinceridad. Sus palabras resonaron entre los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar y mostrarle apoyo incondicional.
La guatemalteca incluso explicó que utilizará TikTok como una especie de terapia para desahogarse, conectar con su comunidad y procesar sus vivencias tras meses de preparación intensa.
"Me siento muy feliz por el Top", añadió, reiterando que su experiencia en Miss Universo fue profundamente gratificante, pero que también le dejó aprendizajes importantes. Uno de sus comentarios que más llamó la atención fue: "A veces uno pierde personas en el camino, tengo que aprender a soltar".
Esta frase encendió las especulaciones entre sus seguidores, muchos de los cuales aseguraron que la joven habría terminado su relación sentimental durante el concurso. Aunque Raschel no confirmó nada, dejó entrever que atraviesa una etapa de cambios emocionales.
La reina de belleza también mencionó que antes de regresar a Guatemala desea dedicarse a viajar, reencontrarse consigo misma y cerrar ciclos. Según explicó, este tiempo fuera será fundamental para recobrar estabilidad y recargar energía tras meses de presión mediática y preparación constante.
Entre sus deseos para el futuro, Paz compartió una frase que conmovió a sus seguidores: "Espero que el otro año no tenga un corazón roto". Con ello, dejó claro que, aunque su carrera continúa en ascenso, su bienestar emocional es ahora una prioridad.