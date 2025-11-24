 Estado de salud de Miss Jamaica: ¿qué pasa?
Farándula

¿Qué tan grave es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry?

Su estado de salud ha generado profunda preocupación y la organización del certamen ha pedido oraciones.

Miss Jamaica / FOTO: Miss Jamaica
Miss Jamaica / FOTO: Miss Jamaica

La salud de Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025, ha generado gran preocupación. La modelo fue trasladada de emergencia a una unidad de cuidados intensivos tras una fuerte caída durante el desfile de gala.

El incidente ocurrió el 19 de noviembre, cuando participaba en la pasarela con vestido de noche, momento en el que perdió el equilibrio y sufrió un impacto que requirió atención médica inmediata. Desde entonces, la organización de Miss Universo Jamaica ha pedido oraciones y muestras de apoyo para la reina de belleza, ya que su evolución ha sido más lenta de lo que los médicos esperaban.

Seis días después del accidente, Gabrielle permanecía en la UCI, y según los reportes iniciales, debía continuar en ese nivel de atención durante al menos siete días más. El certamen jamaicano confirmó que la modelo está recibiendo "excelente atención médica" en Tailandia, país sede de Miss Universo este año.

Sin embargo, también señalaron que su estado no ha avanzado tan favorablemente como se deseaba.  Ante esta situación, la madre y la hermana de Gabrielle viajaron hasta Asia para acompañarla durante este proceso, manteniéndose cerca de ella mientras continúa bajo observación.

En su comunicado oficial, la organización pidió evitar especulaciones, rumores o comentarios negativos en redes sociales, con el fin de proteger tanto la salud emocional de la joven como la tranquilidad de su familia.  Subrayaron que, en momentos como este, es fundamental mantener el respeto y centrarse en su recuperación.

A pesar de la gravedad inicial, los médicos han logrado estabilizar algunos de los problemas derivados de la caída, y los reportes más recientes apuntan a una evolución favorable.

Se ha mencionado que Gabrielle muestra signos de mejoría y que algunos aspectos críticos han sido controlados con éxito. Incluso se ha adelantado que podría recibir el alta médica próximamente, aunque la organización mantiene un enfoque prudente y evita ofrecer detalles específicos.

