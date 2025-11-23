 Esme La Chapina y su Escote en la Boda de Deanna Melillo
Farándula

Esme La Chapina y su descarado escote en la boda de Deanna Melillo y Josy Esteban

La creadora de contenido guatemalteca Esme La Chapina se convirtió en una de las invitadas más comentadas.

Compartir:
Esme La Chapina, Esme La Chapina
Esme La Chapina / FOTO: Esme La Chapina

La esperada boda de los influencers Deanna Melillo y Josy Esteban, celebrada este fin de semana en Puerto Barrios, Izabal, reunió a decenas de generadores de contenido. Entre ellos destacó Esme La Chapina, quien desató una ola de reacciones en redes sociales tras aparecer con un espectacular vestido negro-

La prenda no solo resaltó su figura, sino que también se convirtió en uno de los momentos más virales del evento. Esme llegó acompañada de su hijo, con quien posó brevemente antes de acceder al recinto donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa y la fiesta posterior.

Foto embed
Esme La Chapina - Esme La Chapina

Sin embargo, lo que realmente encendió las plataformas digitales fue el escote pronunciado de su atuendo. Dicho detalle dejó "con la boca abierta" a muchos de los presentes y provocó cientos de comentarios sobre su estilo, seguridad y presencia escénica.

La creadora de contenido, conocida por su carisma, su humor y su conexión genuina con el público guatemalteco, ha construido una comunidad que supera el millón de seguidores en redes sociales. Esme suele compartir videos de comedia, momentos cotidianos, colaboraciones con marcas y experiencias de vida, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del país. 

Más de la boda a la que asistió Esme La Chapina

Además, ha destacado por su espontaneidad, su personalidad auténtica y su participación constante en eventos de entretenimiento y tendencias digitales. Durante la celebración, Esme no solo llamó la atención por su look, sino también por su actitud cercana con otros creadores de contenido.

En la boda también estuvieron presentes varios influencers como amigos cercanos de la pareja. Varios invitados de renombre que compartieron imágenes del enorme pastel, la decoración caribeña y las sorpresas preparadas para los asistentes.

A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su boda

Ayer, los influencers Deanna Melillo y Josy Esteban celebraron su boda en Puerto Barrios, Izabal.

La boda de Deanna y Josy se convirtió rápidamente en tema de conversación nacional, pero la aparición de Esme La Chapina añadió un toque adicional de glamour y provocado.  Su vestido con caída elegante y escote profundo quedó entre los momentos más comentados de la noche.

En Portada

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía segurot
Nacionales

Microbús que se accidentó en Huehuetenango no tenía seguro

07:18 AM, Nov 23
Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gazat
Internacionales

Belén prepara las celebraciones navideñas tras dos años de parálisis por la guerra en Gaza

07:28 AM, Nov 23
Nuevo capítulo en la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebast
Deportes

Nuevo capítulo en la tensión entre Florentino Pérez y Javier Tebas

07:42 AM, Nov 23
A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su bodat
Farándula

A punto de caer en plena iglesia: el dramático tropiezo de Deanna Melillo en su boda

08:12 AM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuate#liganacionalEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos