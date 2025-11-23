Esme La Chapina y su Escote en la Boda de Deanna Melillo

La esperada boda de los influencers Deanna Melillo y Josy Esteban, celebrada este fin de semana en Puerto Barrios, Izabal, reunió a decenas de generadores de contenido. Entre ellos destacó Esme La Chapina, quien desató una ola de reacciones en redes sociales tras aparecer con un espectacular vestido negro-
La prenda no solo resaltó su figura, sino que también se convirtió en uno de los momentos más virales del evento. Esme llegó acompañada de su hijo, con quien posó brevemente antes de acceder al recinto donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa y la fiesta posterior.
Sin embargo, lo que realmente encendió las plataformas digitales fue el escote pronunciado de su atuendo. Dicho detalle dejó "con la boca abierta" a muchos de los presentes y provocó cientos de comentarios sobre su estilo, seguridad y presencia escénica.
La creadora de contenido, conocida por su carisma, su humor y su conexión genuina con el público guatemalteco, ha construido una comunidad que supera el millón de seguidores en redes sociales. Esme suele compartir videos de comedia, momentos cotidianos, colaboraciones con marcas y experiencias de vida, convirtiéndose en una de las figuras más queridas del país.
Más de la boda a la que asistió Esme La Chapina
Además, ha destacado por su espontaneidad, su personalidad auténtica y su participación constante en eventos de entretenimiento y tendencias digitales. Durante la celebración, Esme no solo llamó la atención por su look, sino también por su actitud cercana con otros creadores de contenido.
En la boda también estuvieron presentes varios influencers como amigos cercanos de la pareja. Varios invitados de renombre que compartieron imágenes del enorme pastel, la decoración caribeña y las sorpresas preparadas para los asistentes.
La boda de Deanna y Josy se convirtió rápidamente en tema de conversación nacional, pero la aparición de Esme La Chapina añadió un toque adicional de glamour y provocado. Su vestido con caída elegante y escote profundo quedó entre los momentos más comentados de la noche.