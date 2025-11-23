El Dramático Tropiezo de Deanna Melillo en su Boda

En una ceremonia que acaparó la atención de miles de seguidores, los influencers Deanna Melillo y Josy Esteban se casaron ayer en Puerto Barrios, Izabal. El evento estuvo lleno de elegancia, emociones y momentos virales que rápidamente se hicieron sentir en redes sociales.
La boda, una de las más esperadas del año en el mundo digital guatemalteco, reunió a reconocidos creadores de contenido y dejó imágenes inolvidables que ya están dando de qué hablar. Desde su llegada a la iglesia, Deanna Melillo deslumbró con un vestido blanco de silueta clásica, confeccionado con una larga caída que aportaba dramatismo y elegancia.
Sin embargo, el imponente diseño por poco le juega una mala pasada: durante su caminata hacia el altar, estuvo a punto de tropezar debido a la extensión de la falda. El momento, captado por varios presentes, generó preocupación y sorpresa, aunque ella logró estabilizarse con gracia y continuar su paso sin perder la sonrisa.
Lejos de críticas, el incidente provocó una ola de comentarios positivos, destacando lo radiante y hermosa que lucía la influencer, quien se robó todas las miradas desde el primer instante. La boda fue un punto de encuentro para varios generadores de contenido del país, quienes compartieron historias, fotografías y videos del evento, llenando las plataformas de felicitaciones y muestras de cariño para la pareja.
Más de la boda de Deanna Melillo y Josy Esteban
Uno de los elementos más comentados fue el pastel de bodas, una imponente estructura de gran tamaño que se convirtió en una de las sorpresas de la noche. Los invitados quedaron impresionados por la altura y el diseño del pastel, que se integró a la perfección con la ambientación elegante y moderna del evento.
Este detalle, junto con la decoración floral y los toques personalizados para los invitados, reafirmó que la boda estuvo cuidadosamente planificada para ofrecer una experiencia inolvidable.
A lo largo de la recepción, los recién casados compartieron momentos llenos de emoción, desde su primer baile hasta las fotografías.