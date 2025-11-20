Miss Guatemala: Reacción al Top 30 del Miss Universo

La emoción invadió a miles de guatemaltecos cuando Raschel Paz, Miss Guatemala 2025, fue anunciada entre las 30 semifinalistas del Miss Universo. Su primera reacción, un gesto espontáneo de persignarse en pleno escenario, desató una ola de orgullo nacional en redes sociales.
La representante guatemalteca vivió uno de los momentos más significativos de su participación cuando su nombre fue llamado durante el anuncio del Top 30. En cámara se observó cómo, antes de dar un solo paso adelante, Raschel Paz llevó la mano al pecho y se persignó, evidenciando la mezcla de nervios, gratitud y emoción que marcó su avance en la competencia.
Este gesto, sencillo pero poderoso, se viralizó rápidamente entre los internautas guatemaltecos, quienes destacaron su humildad y su fe como símbolos del espíritu chapín. En plataformas como X, Facebook e Instagram, los usuarios no tardaron en compartir capturas del momento, acompañadas de mensajes de felicitación y orgullo.
Muchos coincidieron en que su reacción fue "auténtica", "emocionante" y "representativa de Guatemala". Incluso varios fanáticos internacionales resaltaron la naturalidad de Raschel y la energía positiva con la que ha conquistado el certamen.
Miss Guatemala en Miss Universo
La edición 2025 del Miss Universo se celebra en el imponente Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, uno de los recintos más importantes del continente asiático. La gala de este año reúne a más de 100 candidatas, destacando por la diversidad de culturas y la incorporación histórica de países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, que participan por primera vez.
Además, otras naciones como Azerbaiyán, Haití, Ghana, Panamá y Sudáfrica regresaron tras varias ediciones de ausencia, aportando aún más competitividad.
La final, que incluye las pruebas de traje de baño, traje de gala y la crucial ronda de preguntas, promete ser una de las más reñidas de los últimos años. La corona actualmente pertenece a la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024, quien entregará el título durante esta noche llena de expectativa global.