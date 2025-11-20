 Miss Guatemala: Reacción al Top 30 del Miss Universo
Farándula

El gesto que nadie esperaba: Miss Guatemala y su reacción al entrar al Top 30 del Miss Universo

Raschel Paz sorprendió al mundo al reaccionar con una emoción genuina cuando fue anunciada en el Top 30 del Miss Universo 2025.

Compartir:
Miss Guatemala, Miss Guatemala
Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala

La emoción invadió a miles de guatemaltecos cuando Raschel Paz, Miss Guatemala 2025, fue anunciada entre las 30 semifinalistas del Miss Universo.  Su primera reacción, un gesto espontáneo de persignarse en pleno escenario, desató una ola de orgullo nacional en redes sociales.

La representante guatemalteca vivió uno de los momentos más significativos de su participación cuando su nombre fue llamado durante el anuncio del Top 30.  En cámara se observó cómo, antes de dar un solo paso adelante, Raschel Paz llevó la mano al pecho y se persignó, evidenciando la mezcla de nervios, gratitud y emoción que marcó su avance en la competencia.

@missgtcontest

Guatemala top 30 en el MU #missguatemala #paratyy #raschelpaz

♬ sonido original - Miss Contest.

Este gesto, sencillo pero poderoso, se viralizó rápidamente entre los internautas guatemaltecos, quienes destacaron su humildad y su fe como símbolos del espíritu chapín. En plataformas como X, Facebook e Instagram, los usuarios no tardaron en compartir capturas del momento, acompañadas de mensajes de felicitación y orgullo.

Muchos coincidieron en que su reacción fue "auténtica", "emocionante" y "representativa de Guatemala". Incluso varios fanáticos internacionales resaltaron la naturalidad de Raschel y la energía positiva con la que ha conquistado el certamen.

Miss Guatemala en Miss Universo

La edición 2025 del Miss Universo se celebra en el imponente Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, uno de los recintos más importantes del continente asiático.  La gala de este año reúne a más de 100 candidatas, destacando por la diversidad de culturas y la incorporación histórica de países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, que participan por primera vez.

Además, otras naciones como Azerbaiyán, Haití, Ghana, Panamá y Sudáfrica regresaron tras varias ediciones de ausencia, aportando aún más competitividad.

Guatemala deslumbra en sexy traje de baño en el desfile del Top 30 de Miss Universo

Guatemala volvió a encender el escenario internacional gracias a la impactante aparición de Raschel Paz en el desfile en traje de baño.

La final, que incluye las pruebas de traje de baño, traje de gala y la crucial ronda de preguntas, promete ser una de las más reñidas de los últimos años. La corona actualmente pertenece a la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024, quien entregará el título durante esta noche llena de expectativa global.

En Portada

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74t
Farándula

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74

09:58 PM, Nov 20
Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones t
Deportes

Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones

03:55 PM, Nov 20
Lanzan explosivo contra una tienda t
Nacionales

Lanzan explosivo contra una tienda

09:31 PM, Nov 20
Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantest
Nacionales

Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantes

04:37 PM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos