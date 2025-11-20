Guatemala brilla en traje de baño en el Miss Universo 2025

En una noche llena de glamour, expectativa mundial y millones de miradas puestas sobre el escenario del Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Guatemala volvió a brillar. Gracias a la impecable presentación de Raschel Paz durante el desfile en traje de baño del Top 30 de Miss Universo 2025.
La representante guatemalteca sorprendió al público internacional al aparecer luciendo un atrevido traje de baño en color blancol, una tonalidad que resaltó su figura, su elegancia natural y su porte escénico, convirtiéndola en una de las favoritas del segmento. El desfile en traje de baño es una de las fases más esperadas del certamen, pues permite apreciar la seguridad, la preparación física y la proyección escénica de cada candidata.
Raschel Paz cumplió con creces, mostrando pasos firmes, expresión fresca y una presencia que rápidamente desató comentarios positivos en redes sociales. Usuarios guatemaltecos y extranjeros celebraron la presentación, destacando la evolución de su pasarela y el orgullo de verla posicionarse entre las participantes más llamativas del grupo.
La emoción fue inmediata: cientos de internautas compartieron clips, fotografías y mensajes de apoyo. Muchos coincidiendo en que Guatemala logró un momento dorado en el certamen gracias a su seguridad y carisma.
Miss Guatemala brilla
Para la audiencia local, esta presentación representa un avance significativo en la participación del país dentro de una competencia global que reúne a las mujeres más preparadas del mundo. La final de Miss Universo 2025 se está llevando a cabo en el imponente Impact Arena, donde más de 100 representantes compiten por la corona actualmente en manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024.
La gala final incluye el desfile en traje de baño, traje de gala y la tradicional ronda de preguntas, una etapa decisiva para seleccionar al nuevo ícono de la belleza universal.