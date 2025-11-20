 Guatemala brilla en traje de baño en el Miss Universo 2025
Farándula

Guatemala deslumbra en sexy traje de baño en el desfile del Top 30 de Miss Universo

Guatemala volvió a encender el escenario internacional gracias a la impactante aparición de Raschel Paz en el desfile en traje de baño.

Compartir:
Raschel Paz , Raschel Paz
Raschel Paz / FOTO: Raschel Paz

En una noche llena de glamour, expectativa mundial y millones de miradas puestas sobre el escenario del Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Guatemala volvió a brillar. Gracias a la impecable presentación de Raschel Paz durante el desfile en traje de baño del Top 30 de Miss Universo 2025.

La representante guatemalteca sorprendió al público internacional al aparecer luciendo un atrevido traje de baño en color blancol, una tonalidad que resaltó su figura, su elegancia natural y su porte escénico, convirtiéndola en una de las favoritas del segmento. El desfile en traje de baño es una de las fases más esperadas del certamen, pues permite apreciar la seguridad, la preparación física y la proyección escénica de cada candidata.

@missgtcontest

Trajes de baño Guatemala top 30. #missuniverse #missguatemala #raschelpaz #top30

♬ sonido original - Miss Contest.

Raschel Paz cumplió con creces, mostrando pasos firmes, expresión fresca y una presencia que rápidamente desató comentarios positivos en redes sociales.  Usuarios guatemaltecos y extranjeros celebraron la presentación, destacando la evolución de su pasarela y el orgullo de verla posicionarse entre las participantes más llamativas del grupo.

La emoción fue inmediata: cientos de internautas compartieron clips, fotografías y mensajes de apoyo. Muchos coincidiendo en que Guatemala logró un momento dorado en el certamen gracias a su seguridad y carisma.

Miss Guatemala brilla

Para la audiencia local, esta presentación representa un avance significativo en la participación del país dentro de una competencia global que reúne a las mujeres más preparadas del mundo. La final de Miss Universo 2025 se está llevando a cabo en el imponente Impact Arena, donde más de 100 representantes compiten por la corona actualmente en manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig, ganadora de la edición 2024.

Miss Universo 2025: así quedó el Top 30 de candidatas que avanzan a la siguiente ronda del certamen

La selección sorprendió a miles de seguidores alrededor del mundo. ¿Quién será ña máxima ganadora?

La gala final incluye el desfile en traje de baño, traje de gala y la tradicional ronda de preguntas, una etapa decisiva para seleccionar al nuevo ícono de la belleza universal.

En Portada

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74t
Farándula

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74

09:58 PM, Nov 20
Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones t
Deportes

Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones

03:55 PM, Nov 20
Lanzan explosivo contra una tienda t
Nacionales

Lanzan explosivo contra una tienda

09:31 PM, Nov 20
Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantest
Nacionales

Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantes

04:37 PM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos