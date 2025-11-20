Miss Universo 2025: Top 30 Candidatas

La final del Miss Universo 2025 se está realizando en el imponente Impact Arena de Pak Kret, Bangkok. En medio de la expectativa global ya se anunció oficialmente el Top 30:
India, Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Rwanda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos y México.
Además de: Filipinas, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universo Latina, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia, Paraguay.
El anuncio encendió las redes sociales y marcó uno de los momentos más decisivos de la noche. La edición 2025 se ha distinguido por su enorme diversidad, el regreso de países ausentes durante varias temporadas y la participación de nuevas naciones que debutan por primera vez en el concurso.
Este abanico cultural ha elevado el nivel de competencia y convertido la selección del Top 30 en una de las más analizadas por fanáticos y expertos. Las semifinalistas destacaron por su presencia en escenario, su seguridad ante el jurado preliminar, su propuesta de impacto social y la fuerza de sus plataformas personales.
Cada una logró sobresalir entre decenas de participantes que mostraron preparación, elegancia y dominio escénico. La gran final, celebrada en Bangkok, promete ser una de las más espectaculares de los últimos años.
Guatemala avanza en Miss Universo
El escenario del Impact Arena, con tecnología de última generación, efectos visuales 360 y un diseño futurista, eleva la experiencia tanto para el público en el recinto como para millones de espectadores alrededor del mundo. Durante la gala, las candidatas deberán enfrentarse a las distintas fases eliminatorias:
- Desfile en traje de baño, donde se evalúa confianza, postura y energía.
- Desfile en traje de gala, momento que resalta el porte, la elegancia y la estética de cada candidata.
- Ronda de preguntas, considerada la prueba decisiva para demostrar criterio, claridad y liderazgo.
La representante de Guatemala, Raschel Paz, tuvo su primera aparición oficial en la final del Miss Universo 2025.
Raschel Paz mostró una presencia magnética que rápidamente captó la atención del público internacional, reflejando el entusiasmo con el que llegó a competir por la corona y logró avanzar al Top de semifinalistas.