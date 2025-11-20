 Miss Universo 2025: Top 30 Candidatas
Farándula

Miss Universo 2025: así quedó el Top 30 de candidatas que avanzan a la siguiente ronda del certamen

La selección sorprendió a miles de seguidores alrededor del mundo. ¿Quién será ña máxima ganadora?

Compartir:
Miss Universo, Miss Universo
Miss Universo / FOTO: Miss Universo

La final del Miss Universo 2025 se está realizando en el imponente Impact Arena de Pak Kret, Bangkok. En medio de la expectativa global ya se anunció oficialmente el Top 30: 

India, Guadalupe, China, Tailandia, República Dominicana, Brasil, Rwanda, Costa de Marfil, Colombia, Países Bajos, Cuba, Bangladesh, Japón, Puerto Rico, Estados Unidos y México.

Además de: Filipinas, Zimbabwe, Costa Rica, Malta, Chile, Canadá, Miss Universo Latina, Venezuela, Guatemala, Palestina, Nicaragua, Francia, Paraguay.

El anuncio encendió las redes sociales y marcó uno de los momentos más decisivos de la noche. La edición 2025 se ha distinguido por su enorme diversidad, el regreso de países ausentes durante varias temporadas y la participación de nuevas naciones que debutan por primera vez en el concurso.

Este abanico cultural ha elevado el nivel de competencia y convertido la selección del Top 30 en una de las más analizadas por fanáticos y expertos. Las semifinalistas destacaron por su presencia en escenario, su seguridad ante el jurado preliminar, su propuesta de impacto social y la fuerza de sus plataformas personales.

Cada una logró sobresalir entre decenas de participantes que mostraron preparación, elegancia y dominio escénico. La gran final, celebrada en Bangkok, promete ser una de las más espectaculares de los últimos años.

Guatemala avanza en Miss Universo

El escenario del Impact Arena, con tecnología de última generación, efectos visuales 360 y un diseño futurista, eleva la experiencia tanto para el público en el recinto como para millones de espectadores alrededor del mundo. Durante la gala, las candidatas deberán enfrentarse a las distintas fases eliminatorias:

  • Desfile en traje de baño, donde se evalúa confianza, postura y energía.
  • Desfile en traje de gala, momento que resalta el porte, la elegancia y la estética de cada candidata.
  • Ronda de preguntas, considerada la prueba decisiva para demostrar criterio, claridad y liderazgo.

La representante de Guatemala, Raschel Paz, tuvo su primera aparición oficial en la final del Miss Universo 2025.

Raschel Paz mostró una presencia magnética que rápidamente captó la atención del público internacional, reflejando el entusiasmo con el que llegó a competir por la corona y  logró avanzar al Top de semifinalistas.

En Portada

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74t
Farándula

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74

09:58 PM, Nov 20
Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones t
Deportes

Fecha trascendental para Xelajú, Cobán Imperial y Comunicaciones

03:55 PM, Nov 20
Lanzan explosivo contra una tienda t
Nacionales

Lanzan explosivo contra una tienda

09:31 PM, Nov 20
Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantest
Nacionales

Proponen crear un marco legal específico para la gestión de olores contaminantes

04:37 PM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos