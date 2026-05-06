Órgano Disciplinario reduce sanción de Jesús 'Chucho' López

El mediapunta mexicano-guatemalteco Jesús 'Chucho' López recibió una noticia clave en la antesala de las semifinales del Torneo Clausura 2026. El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió habilitar al jugador, por lo que podrá estar disponible para enfrentar a Comunicaciones FC en una de las series más esperadas del campeonato.
El futbolista de Xelajú MC había sido expulsado en el partido de ida de los cuartos de final frente a Deportivo Marquense, disputado en el estadio Marquesa de la Ensenada. Tras aquella acción, López fue sancionado con dos encuentros de suspensión, lo que le impidió participar en el compromiso de vuelta, generando preocupación en el entorno altense por su posible ausencia en instancias decisivas.
'Chucho' López podrá jugar ante Comunicaciones
Sin embargo, la directiva de Xelajú MC presentó un recurso de revisión que terminó siendo favorable. El ente disciplinario decidió retirar uno de los partidos de castigo, lo que habilita al mediapunta para disputar la semifinal de ida programada para este jueves 7 de mayo en el Estadio Cementos Progreso. Su regreso representa un refuerzo importante para el esquema ofensivo del equipo.
El duelo tendrá un ingrediente adicional: el pasado de López con Comunicaciones. El mediocampista formó parte del plantel que se consagró campeón en el Torneo Apertura 2023 con el conjunto crema, aunque su salida no estuvo exenta de tensiones. En su último enfrentamiento ante su exequipo, el jugador celebró un gol con el gesto del "topogigio" frente a la afición rival, un acto que dejó huella y añade un componente emocional a esta nueva confrontación.