Premios especiales Latin Grammy: Bunbury, Tañón y Pandora

La Academia Latina de la Grabación anunció que Enrique Bunbury, Olga Tañón y el grupo Pandora serán homenajeados con premios especiales en la próxima entrega de los Latin Grammy.
El evento se celebrará el jueves 13 de noviembre de 2025 y podrá verse en vivo desde Guatemala a partir de las 18 horas por plataformas de streaming y televisión internacional.
Más detalles
Los Latin Grammy, considerados los galardones más prestigiosos de la música latina, reconocen cada año lo mejor de la industria en géneros como el pop, rock, regional mexicano, tropical, urbano, entre otros.
Organizados por La Academia Latina de la Grabación, estos premios no solo celebran los éxitos más destacados del año, sino que también rinden tributo a trayectorias musicales que han marcado generaciones.
En su edición 2025, que se celebrará el jueves 13 de noviembre en una gala desde Miami, Florida, se otorgarán Premios a la Excelencia Musical a tres figuras icónicas: Enrique Bunbury, por su influencia en el rock en español desde su etapa con Héroes del Silencio hasta su carrera como solista; Olga Tañón, por su poderosa voz y legado en la música tropical y merengue; y el trío Pandora, símbolo de la balada romántica en América Latina.
Estos premios especiales son entregados a artistas que han hecho contribuciones sobresalientes al mundo musical más allá del éxito comercial. La ceremonia de homenaje se realizará en un evento previo a la entrega principal, conocido como la "Semana del Latin Grammy", donde también se incluyen charlas, showcases y conciertos exclusivos.
"Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina", dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. "Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos durante la 26.a Entrega Anual de la Semana Latin GRAMMY".
El Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.
La lista completa de nominados de los Latin Grammy será revelada en septiembre, pero ya se anticipa una fuerte presencia de artistas emergentes y veteranos, lo que promete una gala llena de contrastes y emociones.
El anuncio será el 17 de septiembre de 2025 a través de las redes sociales de La Academia.
