Muere modelo guatemalteco en trágico accidente en Tecpán

El modelo guatemalteco Sebastián Villaverde, de 24 años, falleció este sábado en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, en el sector conocido como Las Cabras, jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven, quien también se describía como atleta y filmmaker, viajaba en caravana junto a un grupo de motociclistas cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control de la motocicleta y se estrelló contra un arriate.
Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Tecpán acudieron al lugar a bordo de la unidad RD-136. Sin embargo, al realizar la evaluación correspondiente, confirmaron que Villaverde ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones, por lo que dieron aviso a las autoridades para las diligencias de ley.
La noticia causó consternación entre familiares, amigos y personas cercanas al joven, quien era conocido por su trabajo como modelo y creador audiovisual.
Lamentan fallecimiento de Sebastián Villaverde
Tras confirmarse su fallecimiento, Zona Urbana expresó sus condolencias a través de un mensaje publicado en redes sociales.
Con profundo pesar nos unimos al dolor de la familia y seres queridos por el sensible fallecimiento de Sebastián Villaverde, gran amigo, miembro y fundador de Zona Urbana. Recordaremos con gratitud su amistad, su compromiso y cada momento compartido. Descanse en paz".
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente que cobró la vida del joven guatemalteco.