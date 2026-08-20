Sandra Bullock habla sobre la “traumática” muerte de Bryan Randall

Tres años después de la muerte de Bryan Randall, Sandra Bullock decidió hablar públicamente sobre el difícil proceso que atravesó junto al fotógrafo durante su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
La actriz abordó el tema durante una participación en el pódcast SmartLess, conducido por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes. El episodio está disponible anticipadamente para suscriptores de SiriusXM y llegará al público general el 24 de agosto.
Randall murió el 5 de agosto de 2023, a los 57 años, después de enfrentar durante tres años la enfermedad. Su diagnóstico había permanecido prácticamente en secreto por decisión propia, una petición que Bullock respetó incluso con personas cercanas a ella.
Una enfermedad que decidieron mantener en privado
Bullock explicó que Randall le pidió expresamente que no hiciera pública su enfermedad. Aunque entendía sus razones y decidió respetarlas, reconoció que guardar el secreto tuvo un fuerte impacto emocional en ella.
"Él me pidió que no lo compartiera. Sé por qué me lo pidió", relató la actriz durante la conversación. Bullock explicó que aquella decisión terminó aislándola mientras intentaba enfrentar lo que ocurría dentro de su hogar.
Durante un tiempo, su hermana Gesine Bullock-Prado fue una de las pocas personas que conocían la situación. Posteriormente, la actriz decidió apoyarse en un pequeño círculo de confianza, entre ellas Jennifer Aniston y Amanda Anka, esposa de Jason Bateman.
El diagnóstico llegó en 2020, en momentos en los que el mundo enfrentaba además la pandemia de COVID-19. Para Bullock, la combinación resultó especialmente complicada: debía acompañar a su pareja durante el avance de una enfermedad incurable, proteger su privacidad y, al mismo tiempo, atender a su familia.
Sandra Bullock asegura que comenzó el duelo años antes
Una de las revelaciones más conmovedoras de la entrevista fue que Bullock considera que comenzó a vivir el duelo mucho antes de la muerte de Randall.
La actriz explicó que la progresión de la ELA transformó gradualmente la vida que compartían y su relación. De hecho, considera que empezó a despedirse emocionalmente de él años antes de su fallecimiento.
"Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo", expresó Bullock al describir la sensación que experimentó mientras veía avanzar la enfermedad. También reconoció que no pudo procesar completamente lo ocurrido hasta después de su muerte, porque mientras cuidaba de él simplemente tenía que continuar.
La intérprete describió aquel periodo como una etapa especialmente oscura y admitió que el peso emocional se hizo todavía mayor porque buena parte de la situación debía mantenerse fuera del conocimiento público.
¿Cómo se conocieron Sandra Bullock y Bryan Randall?
La historia de amor entre Sandra Bullock y Bryan Randall comenzó en 2015 de una manera alejada de los reflectores. La actriz contrató al fotógrafo para documentar la fiesta del quinto cumpleaños de su hijo Louis y, posteriormente, ambos iniciaron una relación.
Aunque aparecieron juntos en algunos eventos públicos, mantuvieron buena parte de su vida sentimental lejos de la prensa. Bullock llegó a referirse públicamente a Randall como "el amor de mi vida".
La pareja también formó una familia ensamblada. Compartieron la crianza de Louis y Laila, hijos de Bullock, además de Skylar Staten Randall, hija del fotógrafo de una relación anterior.
Randall recibió el diagnóstico de ELA aproximadamente cinco años después de comenzar su relación con la actriz.
¿Qué es la ELA?
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Con el avance de la enfermedad pueden verse comprometidas capacidades como caminar, hablar, comer y respirar.
Actualmente no existe una cura para la ELA, aunque existen tratamientos destinados a controlar determinados síntomas y ralentizar su progresión en algunos pacientes.
Cuando la familia de Randall anunció su muerte en 2023, confirmó que él había decidido desde el principio mantener su diagnóstico en privado y agradeció tanto a los médicos como a los enfermeros que lo acompañaron durante sus últimos años. Incluso solicitaron que, en lugar de enviar flores, quienes quisieran honrar su memoria realizaran donaciones a organizaciones dedicadas a investigar la enfermedad.
Tras conocerse su fallecimiento, la ALS Association informó de un aumento significativo de las donaciones realizadas en honor a Bryan y Sandra.
El regreso de Sandra Bullock después de años difíciles
Las declaraciones llegan además en una nueva etapa profesional para Bullock. Tras reducir considerablemente sus apariciones públicas y proyectos cinematográficos, la ganadora del Óscar prepara su regreso a la pantalla.
La actriz volverá con Practical Magic 2, continuación de la película de 1998 que protagonizó junto a Nicole Kidman. El estreno está previsto para septiembre de 2026.
Sin embargo, su conversación en SmartLess muestra que los últimos años estuvieron marcados por un proceso mucho más personal. Por primera vez desde la muerte de Randall, Bullock puso palabras al aislamiento, al duelo anticipado y al impacto que tuvo acompañar en privado a quien fue su pareja durante ocho años.
La decisión de hablar llega después de haber cumplido la promesa que le hizo a Randall: mientras él estuvo vivo, su enfermedad permaneció lejos del escrutinio público. Ahora, tres años después de su muerte, la actriz comienza a compartir cómo aquella experiencia transformó su vida y la manera en que enfrentó la pérdida.