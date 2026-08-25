Dolly Parton, la reina del country, muere a los 80 años

La música country perdió a una de sus figuras más importantes. Dolly Parton, cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa estadounidense, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años.
La noticia fue comunicada por su familia y posteriormente confirmada por distintos medios estadounidenses e internacionales. De acuerdo con los primeros reportes, el anuncio también fue difundido mediante un video publicado en las redes sociales de la artista. Hasta el momento no se ha informado oficialmente una causa específica de muerte.
Parton deja atrás una trayectoria de más de seis décadas y canciones que trascendieron las fronteras de la música country, entre ellas "Jolene", "9 to 5", "Coat of Many Colors" y "I Will Always Love You".
Su fallecimiento ocurre pocos días después de que la artista hablara públicamente sobre los problemas de salud que enfrentaba y asegurara que, pese a las dificultades, continuaba trabajando en nuevos proyectos.
Dolly Parton había hablado de sus problemas de salud
El pasado 21 de agosto, durante una entrevista con People, Parton reconoció que atravesaba un periodo complicado relacionado con su salud.
La intérprete explicó que había dejado de prestar suficiente atención a algunos problemas médicos mientras cuidaba de su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025 a los 82 años después de casi seis décadas de matrimonio.
Durante los últimos meses, la cantante se había visto obligada a modificar parte de su agenda. Entre otras cosas, había cancelado su residencia en Las Vegas y recientemente no pudo acudir a un evento en Dollywood por recomendación médica.
Parton también había experimentado episodios de mareos y deshidratación. Sin embargo, días antes de su muerte se mostraba optimista y aseguraba que continuaba recuperándose y trabajando.
De hecho, mantenía varios proyectos profesionales en desarrollo, entre ellos un museo dedicado a su vida y trayectoria en Nashville.
De una familia humilde a convertirse en una estrella mundial
Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee, Estados Unidos. Creció en una familia de 12 hermanos y en condiciones económicas muy humildes, una infancia que posteriormente inspiraría algunas de sus composiciones más personales.
Desde muy pequeña mostró interés por la música y comenzó cantando en la iglesia. Su talento para escribir canciones terminaría llevándola hasta Nashville, ciudad considerada el corazón de la industria country estadounidense.
Su gran oportunidad llegó durante la década de 1960 y, con el paso de los años, consiguió construir una identidad propia dentro de un género que en aquella época estaba ampliamente dominado por hombres.
Además de su característica voz, Parton destacó como compositora. A lo largo de su vida escribió miles de canciones y convirtió sus propias experiencias, historias familiares y relaciones personales en parte esencial de su obra.
"Jolene" y "I Will Always Love You", dos canciones que hicieron historia
Entre las composiciones más reconocidas de Dolly Parton se encuentra "Jolene", publicada en la década de 1970 y convertida con los años en uno de los grandes clásicos del country.
Otra de sus obras más importantes fue "I Will Always Love You", escrita y grabada originalmente por Parton. Décadas después, Whitney Houston llevó la canción a una nueva generación con su interpretación para la película The Bodyguard.
Parton también conquistó las listas con "9 to 5", tema que acompañó la película del mismo nombre y ayudó a ampliar todavía más su popularidad fuera del circuito country.
Su discografía y capacidad como compositora la convirtieron en una referencia para generaciones de artistas de distintos géneros. A lo largo de su carrera obtuvo 11 premios Grammy y fue incorporada tanto al Songwriters Hall of Fame como al Rock and Roll Hall of Fame.
Dolly Parton también conquistó Hollywood
Su carrera no se limitó a los escenarios. Parton desarrolló una importante faceta como actriz y participó en varias producciones cinematográficas.
Uno de sus trabajos más recordados fue precisamente 9 to 5, estrenada en 1980, donde compartió protagonismo con Jane Fonda y Lily Tomlin.
Posteriormente apareció en películas como The Best Little Whorehouse in Texas y Steel Magnolias, demostrando que su personalidad y carisma también podían trasladarse a la pantalla grande.
Con el tiempo, su imagen trascendió la música hasta convertirla en una figura de la cultura popular estadounidense.
Una empresaria detrás de Dollywood
Además de cantante y actriz, Dolly Parton desarrolló una exitosa carrera empresarial.
Uno de sus proyectos más conocidos fue Dollywood, el parque temático ubicado en Tennessee que lleva su nombre y que se convirtió en uno de los principales destinos turísticos de la región.
Su relación con el lugar donde nació siempre ocupó un papel importante dentro de su vida pública. Parton utilizó parte de su éxito para impulsar proyectos económicos, educativos y sociales vinculados con su comunidad.
En 1995 creó Dolly Parton's Imagination Library, un programa dedicado a enviar gratuitamente libros a niños pequeños con el objetivo de fomentar la lectura desde los primeros años de vida.
La iniciativa creció hasta alcanzar a millones de familias y distribuir más de 150 millones de libros, convirtiéndose en una de las obras filantrópicas más importantes asociadas a una celebridad estadounidense.