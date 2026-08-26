Emma Coronel revela lo que más extraña de El Chapo

Emma Coronel Aispuro volvió a colocar su relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán en el centro de la conversación después de participar en una extensa transmisión en vivo a través de Kick, en la que habló de algunos de los episodios más personales de su historia junto al exlíder del Cártel de Sinaloa.
La esposa de Guzmán se estrenó como streamer acompañada de los creadores de contenido Víctor Ordóñez, conocido como "Lonche de Huevito", y Guillermo Peña, "Willito". La transmisión se prolongó durante aproximadamente cinco horas y media y abordó desde el momento en que conoció a Guzmán hasta su boda, sus hijas y su propia experiencia en una prisión estadounidense.
Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando Coronel respondió qué es lo que más extraña de su esposo, quien actualmente cumple cadena perpetua en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos.
¿Qué es lo que Emma Coronel más extraña de "El Chapo"?
Durante la conversación, Coronel aseguró que uno de sus recuerdos más especiales tiene que ver con la manera en que Guzmán la trataba y se dirigía a ella cuando estaban juntos.
"Me hablaba como si yo fuera una bebé", contó Coronel durante la transmisión. Luego reconoció que aquel trato le hacía sentirse protegida y agregó que eso es precisamente lo que más echa de menos: "Eso es lo que más extraño, porque nadie me ha vuelto a hablar así".
La confesión rápidamente llamó la atención debido a que pocas veces Coronel había hablado públicamente con ese nivel de detalle sobre la intimidad de su matrimonio.
Sus palabras también contrastan con la historia criminal de Guzmán, uno de los narcotraficantes mexicanos más conocidos internacionalmente, quien fue condenado en Estados Unidos en 2019 y actualmente permanece recluido bajo estrictas condiciones de seguridad.
Así recuerda el día que conoció a "El Chapo"
Coronel también regresó al comienzo de su historia con Guzmán. Según relató, tenía 17 años cuando ambos coincidieron en una fiesta en una ranchería de Durango.
La exreina de belleza explicó que estaba bailando con un amigo cuando terminó una canción y quedó frente a frente con Guzmán. En ese momento estaba riéndose, pero, según su versión, él creyó que la sonrisa iba dirigida hacia él y que estaba coqueteándole.
Coronel sostuvo además que en aquella época no prestaba demasiada atención a las noticias y que inicialmente desconocía quién era realmente el hombre que se había acercado a invitarla a bailar.
A partir de aquel encuentro comenzó la relación. Aproximadamente un año después se casaron, cuando ella tenía 18 años.
Desmiente versiones sobre su boda
Otro de los temas que Coronel quiso aclarar durante el stream fue la boda con Guzmán.
Durante años han circulado versiones que describen el enlace como una gran celebración, pero ella presentó una historia diferente. Según su relato, la ceremonia se realizó en un rancho de difícil acceso en la sierra de Durango y tuvo un carácter privado y familiar.
Coronel aseguró que no hubo políticos ni una gran celebración con agrupaciones musicales y señaló que únicamente estuvieron acompañados por personas cercanas. También afirmó que no hubo matrimonio civil.
"Nos casamos en mi casa en privado", relató al hablar de las versiones que, según ella, han exagerado lo ocurrido aquel día.
De la relación nacieron sus hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina. Coronel también recordó durante sus recientes declaraciones algunos de los detalles que Guzmán tenía con ella, entre ellos el envío frecuente de arreglos florales.
Emma Coronel también recordó su paso por prisión
La transmisión no estuvo dedicada únicamente a su matrimonio. Coronel también habló sobre una de las etapas más complicadas de su vida: su estancia en una prisión de Estados Unidos.
Según relató, durante su primer año permaneció prácticamente aislada en una pequeña celda equipada con cama, baño y mesa. Aseguró que solamente tenía una hora diaria para realizar llamadas.
Coronel fue detenida en febrero de 2021 en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia. Meses después se declaró culpable de tres cargos relacionados con tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y operaciones vinculadas con bienes de Guzmán que violaban la legislación estadounidense.
En noviembre de ese año fue condenada a 36 meses de prisión, además de cuatro años de libertad supervisada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló entonces que Coronel había admitido su participación en actividades vinculadas con la organización criminal de su esposo.
Finalmente salió de prisión en septiembre de 2023 tras cumplir parte de la condena.
Una nueva etapa frente a las cámaras
Desde que recuperó su libertad, Emma Coronel ha buscado construir una presencia pública alejada de la imagen con la que fue conocida durante los años de mayor exposición judicial de su esposo.
Ha incrementado su actividad en redes sociales y ahora su llegada a Kick representa otro paso en esa estrategia. A principios de agosto había anunciado su intención de incursionar en la plataforma y pidió a sus seguidores sugerencias sobre las personas con quienes les gustaría verla realizar transmisiones.
Su debut terminó convirtiéndose en una conversación sobre su pasado, en la que respondió preguntas que durante años habían permanecido rodeadas de versiones y especulaciones.
Incluso habló de detalles curiosos sobre Guzmán, como su estatura. Coronel aseguró que medía aproximadamente 1.70 metros y sugirió que el apodo de "El Chapo", utilizado en México para referirse a una persona de baja estatura, pudo acentuarse porque acostumbraba estar rodeado de hombres mucho más altos.
¿Dónde está actualmente "El Chapo" Guzmán?
Mientras Coronel continúa aumentando su presencia pública, la realidad de Joaquín Guzmán es completamente diferente.
"El Chapo" cumple una sentencia de cadena perpetua en ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad ubicada en Colorado y considerada una de las cárceles más restrictivas de Estados Unidos. Fue declarado culpable en 2019 de diez cargos federales relacionados con su actividad al frente del Cártel de Sinaloa.
La distancia y los años transcurridos no impidieron que Coronel hablara de su esposo en términos personales durante su debut como streamer.
Y fue precisamente una frase aparentemente sencilla la que terminó concentrando la atención: más allá de los regalos o de otros recuerdos de su matrimonio, Coronel aseguró que lo que más extraña es la manera en que Guzmán le hablaba y la sensación de protección que, según ella, aquel trato le transmitía.