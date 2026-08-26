Miley Cyrus y la fortuna de Dolly Parton: ¿Qué se sabe?

La muerte de Dolly Parton, ocurrida el martes 25 de agosto a los 80 años, no solo provocó una ola de homenajes alrededor del mundo. También abrió interrogantes sobre el futuro del enorme patrimonio que la cantante construyó durante más de seis décadas de carrera y, especialmente, sobre quién quedará al frente de uno de los catálogos musicales más importantes de la industria.
En medio de esas preguntas apareció inmediatamente el nombre de Miley Cyrus. La razón no resulta extraña: Dolly fue madrina de la cantante desde su infancia y ambas mantuvieron una relación tan cercana que en numerosas ocasiones hablaron públicamente del profundo cariño que las unía.
En las últimas horas, distintas publicaciones incluso han asegurado que Cyrus recibiría el catálogo musical y los derechos de publicación de Parton. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública de que esa disposición forme parte del testamento de la estrella del country.
Medios que han revisado la información disponible sobre la sucesión señalan que todavía no existe un documento público verificado que identifique a los beneficiarios de la herencia. Por ello, afirmar que Miley Cyrus recibirá la totalidad del catálogo o la fortuna de Parton resulta prematuro.
¿De cuánto era la fortuna de Dolly Parton?
Lo que sí está documentado es la magnitud del imperio que construyó Dolly Parton.
Forbes estimó en 2025 que su patrimonio alcanzaba aproximadamente los 450 millones de dólares. Una parte importante procedía de su participación en Dollywood, el complejo turístico y parque temático ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, además de décadas de regalías, negocios y derechos musicales.
Uno de sus activos más valiosos era precisamente su catálogo. A diferencia de numerosos artistas que vendieron los derechos de sus canciones, Parton conservó durante buena parte de su carrera el control de sus composiciones. Su catálogo incluye más de 3 mil canciones y Forbes calculó en 2025 que podría tener un valor aproximado de 120 millones de dólares. Allí se encuentran clásicos como Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You.
Esta última se convirtió además en una extraordinaria fuente de ingresos después de que Whitney Houston grabara su propia versión para la película The Bodyguard. Solo aquella interpretación habría generado alrededor de 10 millones de dólares para Parton durante la década de 1990.
Miley Cyrus y Dolly Parton tenían una relación especial
La posibilidad de que Miley Cyrus figure de alguna manera en las disposiciones de Parton ha despertado especial interés debido a la relación que ambas mantuvieron.
Dolly fue madrina honorífica de Miley y estuvo presente en diferentes momentos de su carrera. Su vínculo también llegó a la televisión cuando Parton apareció interpretando a la tía Dolly en Hannah Montana, la serie que convirtió a Cyrus en una estrella internacional.
Con los años, la relación dejó de ser únicamente familiar y se transformó también en una colaboración artística.
Ambas interpretaron juntas en diferentes ocasiones y Cyrus grabó una versión de Jolene que se convirtió en una de las reinterpretaciones contemporáneas más conocidas del clásico de Parton.
Para Miley, Dolly representaba además una figura de orientación dentro de una industria que conocía desde hacía décadas.
Sin embargo, la cercanía entre ambas no significa automáticamente que Cyrus sea la heredera de su patrimonio. Hasta que el testamento o los representantes del patrimonio de Parton hagan pública la distribución de sus bienes, cualquier afirmación sobre la cantidad o los activos que recibiría Miley debe considerarse una versión no confirmada.
Dolly Parton no tuvo hijos
Otro elemento que ha alimentado las especulaciones es que Dolly Parton y su esposo, Carl Thomas Dean, no tuvieron hijos.
La pareja se casó en 1966 y permaneció unida durante casi seis décadas. Dean, quien siempre se mantuvo alejado de los reflectores pese a la enorme fama de su esposa, murió en marzo de 2025.
Tras su fallecimiento, Parton habló públicamente sobre el impacto que tuvo la pérdida de quien había sido su compañero durante prácticamente toda su vida adulta.
Al no existir descendientes directos y haber fallecido Dean antes que ella, ahora existe especial interés por conocer quiénes fueron designados como beneficiarios de sus bienes.
Pero Parton provenía de una familia numerosa. Fue una de doce hermanos y mantuvo vínculos con numerosos sobrinos y familiares, por lo que Miley Cyrus no es necesariamente la única persona cercana que podría aparecer en sus disposiciones testamentarias.