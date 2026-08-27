Misterioso destello azul en transmisión en vivo

Un inesperado destello azul captado durante la transmisión en vivo de un noticiero mexicano se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, donde miles de usuarios intentan determinar qué fue exactamente lo que apareció en el cielo detrás de un reportero.
El hecho ocurrió durante la emisión de Imagen Noticias, mientras el periodista Ernesto Gómez realizaba un enlace en vivo. En las imágenes se observa, a cierta distancia detrás del comunicador, un pequeño objeto o resplandor de tonalidad azulada que aparece durante unos instantes.
La escena probablemente habría pasado inadvertida de no haber quedado registrada por las cámaras. Posteriormente, el propio medio compartió el fragmento en sus plataformas digitales y llamó la atención sobre el extraño elemento que había quedado grabado.
"Hace unos momentos fuimos testigos de algo que sucedió en el cielo durante el enlace con nuestro compañero Ernesto Gómez", escribió Imagen Noticias al compartir el video, al que describió como un "misterioso objeto con destello azul".
El misterioso objeto apareció detrás del reportero
El video muestra a Ernesto Gómez hablando frente a la cámara durante un enlace de madrugada. A sus espaldas se observa el cielo oscuro y, repentinamente, aparece un pequeño resplandor azulado.
El objeto parece desplazarse durante un breve periodo antes de dejar de apreciarse en la grabación. La televisora incluso destacó el punto en pantalla para que los espectadores pudieran observar con mayor facilidad el momento.
De acuerdo con otros reportes sobre el video, el fenómeno no habría sido advertido inicialmente durante el enlace y fue después cuando llamó la atención de los espectadores.
La grabación no tardó en trasladarse de la televisión a las redes sociales, donde comenzaron las preguntas: ¿era un avión?, ¿un meteoro?, ¿un dron?, ¿un reflejo de luz? o simplemente un efecto producido por la propia cámara.
Las teorías comenzaron en redes sociales
Como suele ocurrir con este tipo de imágenes, las explicaciones propuestas por los internautas fueron muy variadas.
Algunos usuarios comenzaron a referirse al objeto como un supuesto OVNI debido a que no podía identificarse a simple vista, mientras otros ofrecieron explicaciones mucho más cotidianas.
Una de las hipótesis que más se repitió fue que el destello podría haber sido un reflejo provocado por las luces de un vehículo que circulaba cerca de la cámara. En los comentarios de la publicación también hubo usuarios que señalaron específicamente la posibilidad de que se tratara del reflejo de las luces de un autobús.
Sin embargo, hasta el momento esa explicación tampoco ha sido confirmada mediante un análisis técnico de las imágenes.
Otros destellos han sorprendido anteriormente en México
Aunque no permite explicar este caso, México ha registrado anteriormente fenómenos luminosos que inicialmente provocaron desconcierto.
En abril de 2025, por ejemplo, un potente destello observado sobre el Valle de México terminó siendo identificado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México como un bólido, un meteoro especialmente brillante que ingresó a la atmósfera y se fragmentó.
También se han registrado bólidos de tonos azules y verdosos en otras partes del mundo. El color puede estar relacionado con distintos factores físicos y químicos durante el ingreso de un objeto a la atmósfera, pero la existencia de esos antecedentes no permite concluir que eso haya ocurrido en el video de Imagen Noticias.