Exlíder de pandilla condenado por el asesinato de Tupac Shakur

Uno de los mayores misterios de la historia del hip-hop finalmente llegó a un veredicto judicial. Duane "Keffe D" Davis, exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, fue declarado culpable de asesinato en primer grado por su participación en la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida hace casi 30 años en Las Vegas, Nevada.
El jurado necesitó menos de tres horas de deliberación para encontrar culpable a Davis, de 63 años, de asesinato con uso de un arma mortal. Se trata de la primera condena obtenida en el caso que durante décadas generó investigaciones, teorías y especulaciones alrededor del mundo.
Davis no fue señalado como la persona que apretó el gatillo. Sin embargo, los fiscales sostuvieron durante el juicio que fue quien organizó y facilitó el ataque contra Shakur después de una pelea ocurrida horas antes del tiroteo.
La legislación de Nevada permite responsabilizar penalmente por asesinato a una persona que haya ayudado, instigado o participado en la planificación del crimen, aunque no haya sido quien disparó.
¿Qué ocurrió la noche en que dispararon contra Tupac?
La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur había asistido junto a Marion "Suge" Knight, entonces responsable del sello Death Row Records, a una pelea de Mike Tyson en el MGM Grand de Las Vegas.
Después del combate se produjo un altercado dentro del hotel. Shakur y otras personas de su entorno participaron en una pelea contra Orlando "Baby Lane" Anderson, sobrino de Davis y miembro de los South Side Compton Crips.
Según la teoría presentada por la Fiscalía, aquella agresión desencadenó una búsqueda de venganza.
Los fiscales afirmaron que Davis consiguió un arma y salió junto a otros tres hombres en un Cadillac blanco en busca de Shakur y Knight. Horas después encontraron el vehículo en el que viajaban ambos cuando estaba detenido en un semáforo cerca de Las Vegas Boulevard.
Desde el Cadillac se realizaron varios disparos contra el automóvil. Tupac recibió múltiples impactos de bala y fue trasladado gravemente herido a un hospital. Permaneció internado durante seis días hasta que murió el 13 de septiembre de 1996. Tenía solamente 25 años. Knight también resultó herido, pero sobrevivió.
Sus propias declaraciones se convirtieron en una pieza clave
Durante años, la investigación no produjo cargos contra ninguna persona. La situación comenzó a cambiar después de que el propio Davis hablara públicamente en diferentes ocasiones sobre lo ocurrido aquella noche.
Las declaraciones concedidas a medios de comunicación, grabaciones de reuniones con investigadores y, especialmente, sus memorias publicadas en 2019 terminaron convirtiéndose en elementos centrales del caso de la Fiscalía.
En sus diferentes relatos, Davis reconoció haber estado dentro del Cadillac blanco desde donde se realizaron los disparos y habló sobre cómo el arma llegó hasta la parte trasera del vehículo.
Aunque sus versiones presentaron diferencias con el paso de los años, los fiscales destacaron que había un elemento que se mantenía: Davis se ubicaba a sí mismo dentro del vehículo involucrado en el ataque.
La defensa intentó desacreditar esas declaraciones argumentando que habían sido exageradas y que respondían a intereses económicos y a la intención de Davis de construir una imagen alrededor de su pasado.
Sin embargo, los argumentos no fueron suficientes para convencer al jurado.
El único acusado por el asesinato de Tupac Shakur
Davis fue arrestado en septiembre de 2023, convirtiéndose en la primera y única persona acusada formalmente por la muerte de Tupac.
Su detención ocurrió después de décadas de investigaciones y de que el caso permaneciera prácticamente estancado.
También es el único sobreviviente de los cuatro hombres que, según los fiscales, viajaban dentro del Cadillac blanco aquella noche. Los otros tres han fallecido.
Durante el juicio, que comenzó en agosto de 2026, el jurado escuchó durante nueve días las declaraciones de 24 testigos de la Fiscalía y tres presentados por la defensa. La acusación sostuvo que Davis actuó como organizador de la represalia contra Shakur.
La Fiscalía no necesitaba demostrar que Davis hubiera disparado personalmente contra el cantante, sino que participó activamente en la planificación y ejecución de los acontecimientos que terminaron provocando su muerte.
La reacción de Davis tras conocer el veredicto
Davis permaneció prácticamente inexpresivo mientras escuchaba la decisión del jurado. Tras ser declarado culpable, manifestó su intención de apelar el fallo. El juez le explicó que podrá iniciar ese procedimiento después de que se dicte formalmente su sentencia.
El juez del Tribunal de Distrito del condado de Clark fijó para el próximo 13 de octubre la audiencia en la que se conocerá su condena.
Davis permanece detenido sin derecho a fianza y podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.
Emoción entre los familiares de Tupac
La lectura del veredicto también provocó momentos de emoción dentro y fuera del tribunal.
Familiares y allegados de Tupac que se encontraban presentes reaccionaron entre lágrimas y abrazos después de escuchar la decisión. El momento representó un avance judicial que habían esperado durante casi tres décadas.
Para los seguidores del artista, el caso también ha tenido un enorme significado. La muerte de Tupac no solamente se convirtió en uno de los crímenes sin resolver más famosos de Estados Unidos, sino también en un episodio que marcó para siempre la historia del hip-hop.
Tupac tenía solo 25 años cuando fue asesinado
Tupac Amaru Shakur se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera cuando fue asesinado.
Rapero, actor y compositor, se convirtió en una de las voces más influyentes de su generación. Su música abordó temas como desigualdad, racismo, pobreza, violencia, relaciones personales y las dificultades que enfrentaban numerosas comunidades afroamericanas en Estados Unidos.
A lo largo de su carrera y de manera póstuma, sus ventas superaron los 75 millones de discos en todo el mundo.
Su muerte también ocurrió en medio de una época marcada por las rivalidades dentro del hip-hop estadounidense y las tensiones entre artistas y sellos relacionados con las escenas de la Costa Este y la Costa Oeste.
Solo seis meses después, el 9 de marzo de 1997, Christopher Wallace, conocido mundialmente como The Notorious B.I.G., fue asesinado a tiros en Los Ángeles. Su crimen continúa sin resolverse.