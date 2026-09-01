Porto Rico: La película de Residente con Bad Bunny

Residente abre un nuevo capítulo en su carrera artística. René Pérez Joglar comenzó oficialmente el rodaje de "Porto Rico", su debut como director de largometrajes y uno de sus proyectos más ambiciosos, una producción inspirada en hechos reales de la historia de Puerto Rico que tendrá a Bad Bunny como protagonista.
El propio artista confirmó el inicio de las grabaciones al compartir en Instagram una imagen de la claqueta correspondiente a la primera escena. En ella también aparece el nombre de Anthony Dod Mantle como director de fotografía, ganador del Oscar por su trabajo en "Slumdog Millionaire" y responsable de la fotografía de otras producciones como "Snowden".
Pero el proyecto no solamente llama la atención por reunir a dos de las figuras puertorriqueñas más reconocidas de la música actual. El reparto incluye a Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem, mientras que detrás de cámaras también aparecen importantes nombres de la industria cinematográfica.
¿De qué trata "Porto Rico"?
"Porto Rico" ha sido definido como un western caribeño y drama histórico inspirado en hechos reales, con el que Residente pretende explorar la compleja historia colonial de su país.
La historia está ambientada hacia finales del siglo XIX, un período determinante para Puerto Rico. Información divulgada previamente sobre el proyecto señala que la trama se inspira en la vida de un revolucionario puertorriqueño que luchó con el Ejército Libertador de Cuba y que posteriormente encabezó a un grupo de 17 exconvictos.
El contexto histórico resulta fundamental. Puerto Rico permaneció como colonia española durante siglos y en 1898, como consecuencia de la guerra hispano-estadounidense, España cedió el control de la isla a Estados Unidos.
Precisamente ese año aparece como uno de los puntos históricos sobre los que se desarrolla la película.
La intención de Residente no sería contar únicamente una historia de acción ambientada en el pasado, sino utilizar el western como vehículo para hablar sobre identidad, colonialismo y las raíces de Puerto Rico.
Un sueño que Residente tenía desde niño
Aunque el público lo conoce principalmente por su música, la intención de René Pérez de explorar el cine viene de años atrás.
Cuando el proyecto fue anunciado oficialmente en febrero de 2026, el artista explicó que realizar una película sobre Puerto Rico era un sueño que mantenía desde su infancia.
"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño", expresó entonces Residente, quien también señaló que la historia verdadera de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia.
Para el músico, la producción representa también una oportunidad de explorar la identidad puertorriqueña desde otra disciplina artística.
"Esta película es una reafirmación de quiénes somos", señaló al presentar el proyecto, explicando que pretende abordar esa historia con intensidad y honestidad.
Residente también escribió la historia
El debut de René Pérez detrás de las cámaras no se limita a la dirección.
Residente coescribió "Porto Rico" junto a Alexander Dinelaris, guionista que obtuvo el Premio Oscar por "Birdman", película dirigida por Alejandro G. Iñárritu.
Dinelaris ganó el Oscar al mejor guion original junto a Iñárritu, Nicolás Giacobone y Armando Bo por aquella producción.
La relación con "Birdman" no termina allí. Alejandro G. Iñárritu también está vinculado a "Porto Rico" como productor ejecutivo, sumando otro nombre de peso detrás del proyecto.
Residente, por su parte, produce mediante 1868 Studios junto a Erick Douât, mientras que Edward Norton, Bill Migliore y Michael Bederman participan desde Class 5 Films.
Bad Bunny tendrá su primer papel protagónico
"Porto Rico" también representará un paso importante en la carrera cinematográfica de Benito Antonio Martínez Ocasio.
Aunque Bad Bunny ya ha aparecido en varias películas, esta será la primera ocasión en la que asuma el papel protagonista de un largometraje.
El puertorriqueño ha ido construyendo paralelamente una carrera como actor. Entre sus participaciones anteriores se encuentra "Bullet Train", película protagonizada por Brad Pitt, y más recientemente formó parte de "Caught Stealing", dirigida por Darren Aronofsky.
Ahora tendrá una responsabilidad considerablemente mayor frente a las cámaras bajo la dirección de Residente.
El proyecto además adquiere un significado particular porque reúne a dos artistas puertorriqueños que han utilizado sus respectivas carreras para hablar de identidad, cultura y problemáticas sociales relacionadas con la isla.
Un elenco repleto de estrellas
Bad Bunny no estará solo. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención desde que "Porto Rico" fue anunciado es el nivel del elenco reunido por Residente.
Javier Bardem, ganador del Oscar por "No Country for Old Men"; Viggo Mortensen, tres veces nominado al Premio de la Academia y mundialmente conocido por interpretar a Aragorn en "El Señor de los Anillos"; y Edward Norton, protagonista de películas como "American History X" y "Fight Club", forman parte de la producción.
Norton tendrá además una doble participación, ya que también está involucrado como productor.
La combinación convierte el debut cinematográfico de Residente en una producción que va mucho más allá de un proyecto protagonizado únicamente por músicos que incursionan en la actuación.
Un ganador del Oscar detrás de la cámara
Otro de los nombres destacados es Anthony Dod Mantle, encargado de la dirección de fotografía.
El cineasta británico ganó el Oscar a mejor fotografía por "Slumdog Millionaire", dirigida por Danny Boyle, y cuenta con una extensa trayectoria cinematográfica. También trabajó en "Snowden", dirigida por Oliver Stone.
Su participación cobra especial importancia debido al concepto visual de "Porto Rico", presentado como un western caribeño.
El género tradicionalmente asociado con paisajes áridos, enfrentamientos y relatos ambientados en territorios fronterizos será trasladado en este caso al contexto histórico y tropical del Caribe.
¿Por qué se llama "Porto Rico" y no "Puerto Rico"?
El título tampoco parece ser casual. "Porto Rico" fue una grafía utilizada históricamente en inglés para referirse a Puerto Rico, particularmente después de que Estados Unidos asumiera el control de la isla tras la guerra hispano-estadounidense de 1898.
El nombre oficial en inglés fue cambiado de "Porto Rico" a "Puerto Rico" en 1932.
Tomando en cuenta que la historia del largometraje está situada precisamente alrededor de finales del siglo XIX y aborda el colonialismo y la identidad puertorriqueña, el uso de "Porto Rico" conecta directamente con el contexto histórico que Residente pretende explorar.
Una de las particularidades del proyecto es que, aunque su historia gira alrededor de Puerto Rico, la fotografía principal se realiza en República Dominicana.
Inicialmente se contemplaba rodar la producción en territorio puertorriqueño, pero posteriormente se confirmó que la mayor parte de la filmación sería trasladada al país vecino.
Informaciones publicadas en República Dominicana señalan entre las razones la infraestructura disponible, la posibilidad de utilizar grandes locaciones —incluidos cañaverales— y las condiciones relacionadas con los incentivos fiscales para producciones cinematográficas.
El cambio incluso generó discusión en Puerto Rico sobre los incentivos disponibles para atraer y mantener producciones cinematográficas. En abril, la Cámara de Representantes puertorriqueña aprobó ajustes al Código de Incentivos relacionados con los requisitos aplicables a determinados proyectos fílmicos.
De la música a dirigir su primer largometraje
"Porto Rico" supone una nueva faceta para Residente, pero su acercamiento al lenguaje audiovisual no comenzó con esta producción.
A lo largo de su trayectoria musical ha tenido una participación activa en la concepción y dirección de trabajos audiovisuales, mientras que como actor también ha comenzado a desarrollar una carrera frente a las cámaras.
Sin embargo, "Porto Rico" representa su primera oportunidad para asumir completamente la dirección de un largometraje. Por ahora, no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.