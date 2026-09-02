 Guerra en redes: Suzette responde a A.B. Quintanilla
Farándula

¡Estalla la guerra! Suzette le responde a A.B. Quintanilla tras la demanda

La mamá y la hermana de Selena compartieron un comunicado negando tajantemente las acusaciones e insinuaciones del productor.

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Selena y sus hermanos, Instagram
Selena y sus hermanos / FOTO: Instagram
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Marcela y Suzette Quintanilla respondieron de manera categórica a la demanda anunciada por A.B. Quintanilla, quien aseguró haber "descubierto cosas" que lo llevaron a emprender acciones legales en contra de su hermana.

El 1 de septiembre, A.B. Quintanilla, fundador de Kumbia Kings, publicó en sus redes sociales un comunicado en el que afirmó que existe un proceso legal relacionado con Suzette, así como hechos vinculados a su padre, el fallecido Abraham Quintanilla.

Frente a estos señalamientos, Marcela y Suzette emitieron un escrito en plataformas digitales el 2 de septiembre donde dejan clara su postura. Ellas subrayaron que Suzette jamás ha recibido notificación formal sobre ninguna demanda, ni citatorio, petición u otro documento legal relacionado con los señalamientos realizados por A.B.

Precisaron que, tras revisar todos los registros públicos disponibles, no han localizado ninguna querella ni expediente abierto en su contra por parte de A.B.

Marcela y Suzette plantearon varias preguntas clave: ¿Qué demanda? ¿Dónde fue presentada? ¿Cuál es el número de caso?

Sobre las acusaciones de presuntas irregularidades, enfatizaron que "Suzette no cometió ningún robo. Suzette no ha robado, malversado ni tomado indebidamente dinero o bienes pertenecientes a A.B., Abraham, Marcela, Chris, el patrimonio de Selena, ni de ninguna empresa familiar o de propiedad conjunta".

Además, calificaron de falsas todas las insinuaciones y afirmaciones hechas por A.B., aclarando que no existen pruebas para sostener tales dichos.

¿Por qué la demanda?

La familia Quintanilla vuelve a estar en el centro de la controversia. A.B. Quintanilla inició un proceso legal contra su hermana Suzette Quintanilla, exigiendo auditorías de todas las operaciones financieras relacionadas con el legado de Selena, que actualmente administra Suzette, según reportes del presentador Javier Ceriani.

En la demanda, A.B. exige que se audite cada transacción monetaria por sospechas de mal manejo del dinero originado por las canciones que él mismo compuso para Selena.

Además, acusa a Suzette de ocultar información y menciona que ella habría intentado evitar recibir la demanda legal.

Uno de los puntos más graves de la acusación es la presunta intención de Suzette de vender una parte considerable del patrimonio de Selena sin el consentimiento de A.B. Quintanilla.

Javier Ceriani señaló que Suzette estaría intentando vender el 50% del legado de Selena, una acción que A.B. considera una "mala praxis" como administradora de la herencia.

El valor estimado del legado de Selena ascendería a medio billón de dólares, es decir, 500 millones de dólares. Sin embargo, Ceriani indicó que Suzette supuestamente estaría vendiendo el 50% de esta herencia en tan solo 30 millones de dólares, lo que representaría una subvaloración extrema y una "lapidación" del patrimonio de la icónica cantante.

El presentador advirtió que si esta venta avanza sin notificar a los nuevos compradores sobre la demanda existente, podría constituir un fraude.

Es importante destacar que A.B. Quintanilla no es el único copropietario de la fortuna de Selena; Chris Pérez, viudo de la intérprete de "Amor Prohibido", también comparte derechos sobre este valioso legado.

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