Fátima Bosch esquiva a la prensa y genera polémica

Fátima Bosch volvió a colocarse en el centro de la conversación después de protagonizar un inesperado encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La actual Miss Universe intentaba llegar a tiempo a su vuelo cuando, ante la insistencia de varios reporteros, tomó su maleta y comenzó a correr.
El momento quedó registrado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde algunos usuarios lo tomaron con humor y otros cuestionaron la insistencia de los comunicadores que continuaron siguiéndola pese a que Bosch había explicado que tenía prisa.
Todo comenzó cuando la mexicana llegó acompañada de su padre y encontró a varios medios esperándola. Desde el principio explicó que el tráfico la había retrasado y pidió que le permitieran documentar su equipaje antes de responder preguntas.
"Nada más denme chance de documentar porque voy un poquito tarde", expresó la reina de belleza. Sin embargo, los cuestionamientos continuaron mientras intentaba avanzar.
Fátima Bosch toma su maleta y sale corriendo
Los periodistas comenzaron a preguntarle sobre diferentes temas, entre ellos la reciente elección de María Vargas como Miss Universe México.
Bosch respondió brevemente que había seguido el concurso y consideraba que todo había salido "súper bien". Segundos después ocurrió el momento que terminaría viralizándose.
La mexicana tomó una de sus maletas y comenzó a correr por el aeropuerto mientras algunos integrantes de la prensa fueron detrás de ella.
Después de avanzar algunos metros, Bosch se detuvo entre risas. Cuando los periodistas le preguntaron por qué había salido corriendo, respondió que ese día tenía "mucha energía".
Las imágenes fueron difundidas por distintos medios mexicanos y rápidamente provocaron comentarios y memes en redes sociales.
"No soy servidora pública"
Aunque inicialmente el episodio tuvo un tono divertido, la situación se volvió más tensa cuando los periodistas continuaron siguiéndola.
Bosch explicó que tenía sueño, estaba retrasada y necesitaba continuar con los trámites para abordar su vuelo. También aseguró que no estaba negándose a responder preguntas, sino que necesitaba espacio para avanzar.
La Miss Universe manifestó su molestia porque, según explicó, había pedido varias veces que le permitieran pasar.
"Yo siempre soy honesta con ustedes y no creo que esté cool. Les estoy diciendo que no tengo tiempo y siguen encima", señaló durante el encuentro.
Posteriormente fue todavía más contundente al defender su derecho a decidir cuándo atender a los medios.
"Yo soy un ser humano. Antes que nada, yo no soy servidora pública", expresó, antes de explicar nuevamente que estaba a punto de perder su vuelo y necesitaba dejar su equipaje.
Sus palabras también generaron discusión en redes sociales, aunque numerosos usuarios salieron en defensa de Bosch y consideraron que los periodistas debieron respetar su petición.
La pregunta sobre su conflicto legal en Tailandia
El encuentro con la prensa tomó un giro más serio cuando los periodistas preguntaron a Bosch por la controversia legal que mantiene con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.
El conflicto se remonta a noviembre de 2025, durante las actividades previas a Miss Universe en Tailandia.
Bosch y Nawat protagonizaron entonces un fuerte enfrentamiento durante una reunión con las candidatas. La mexicana sostuvo posteriormente que el empresario la había insultado y defendió públicamente su decisión de abandonar aquella reunión y exigir respeto.
El incidente adquirió dimensión internacional y se convirtió en una de las mayores controversias de aquella edición del certamen.
Meses después, el conflicto pasó del terreno mediático al legal.
¿Fátima Bosch tiene una orden de arresto?
A finales de agosto de 2026, Nawat Itsaragrisil informó públicamente que había solicitado acciones legales contra Fátima Bosch en Tailandia.
El empresario aseguró que existe un procedimiento relacionado con acusaciones de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa, y afirmó que se estaba acelerando el proceso para solicitar una orden de arresto contra la mexicana.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre que alguien solicite una orden y que esta ya haya sido emitida por una autoridad. Hasta este 2 de septiembre no existe confirmación pública de que una orden de arresto contra Fátima Bosch haya sido emitida. La información disponible señala que se trataría de una solicitud o procedimiento que podría derivar en esa medida.
Precisamente durante el encuentro con los periodistas en el aeropuerto, Bosch fue cuestionada sobre este asunto. La mexicana aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna notificación oficial.
"Yo hasta el día de hoy no he recibido nada, ninguna notificación acerca de ninguna demanda", manifestó.
En el material del encuentro también se observa que, al preguntarle directamente por una presunta denuncia en Turquía, Bosch respondió: "No tengo, no tengo ninguna denuncia".
Cabe aclarar que el conflicto legal reportado corresponde a Tailandia, no Turquía.
Bosch sostuvo además que el enfrentamiento ocurrido durante Miss Universe quedó registrado en video y aseguró que prefiere mantenerse concentrada en sus actuales compromisos.
Según la reina de belleza, algunas personas han utilizado su nombre para generar controversia y mantenerse en el centro de la conversación.