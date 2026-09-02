Fallece la actriz de Disney Carla Jeffery a los 33 años

La estrella de Disney Channel, Carla Jeffery, ha fallecido a los 33 años, según ha anunciado su familia.
Carla Jeffery, conocida principalmente por interpretar a Bree en la exitosa franquicia Zombies , falleció el 1 de septiembre de 2026, según un desgarrador comunicado compartido por su familia.
"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años", rezaba el comunicado de sus seres queridos, difundido por su agencia de representación.
La agencia Alexanders Talent Management, que representó a Carla desde los 12 años, describió a la actriz como una "mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa" cuya "sonrisa radiante podía iluminar cualquier habitación".
"Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer. Como Bree en la exitosa franquicia ZOMBIES de Disney, Carla compartió su alegría, humor y espíritu radiante con el público de todo el mundo.
"Carla era más que una clienta; era parte de la familia", continuaba el comunicado en las redes sociales.
El desgarrador comunicado concluía con una petición de privacidad mientras los seres queridos de Carla guardaban luto.
"Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla en estos momentos tan difíciles. Les pedimos respetuosamente que respeten su privacidad mientras atraviesan este duelo inimaginable."
"Descansa en paz, Carla. Tu luz jamás será olvidada", añadieron.
- Tanto los fans como los demás actores de Disney Channel expresaron su tristeza y conmoción ante la trágica noticia. Jadah Marie comentó: "Estoy en shock. Qué alma tan hermosa. Tengo el corazón roto. Descansa en paz, preciosa".
- Su compañero de reparto, Chandler Kinney, escribió: "Era la luz más brillante en cualquier lugar al que entraba. La persona más amable que jamás conocerías. El alma más hermosa. Esto no parece real...".
Sobre la actriz
Carla Jeffery nació en Houston, Texas , el 10 de julio de 1993 y comenzó su carrera como actriz siendo niña.
Consiguió su primer papel como actriz con tan solo 12 años, apareciendo junto a la actriz ganadora del Oscar Mo'Nique en la comedia Phat Girlz de 2006.
A partir de ahí, Carla acumuló una extensa lista de créditos televisivos, apareciendo en programas como Curb Your Enthusiasm , Southland, Good Luck Charlie , Shake It Up!, iCarly , Best Friends Whenever y Game Shakers.
También apareció en American Vandal, donde interpretó a Sierra Sherrington, así como en otros proyectos televisivos a lo largo de su carrera.
Pero fue su papel en ZOMBIES lo que dio a conocer a Carla a una nueva generación de espectadores de Disney.
Ella interpretaba a Bree, una animadora muy animada del instituto Seabrook y la mejor amiga del personaje de Meg Donnelly, Addison.
La película original de ZOMBIES se estrenó en Disney Channel en febrero de 2018, protagonizada por Milo Manheim como el jugador de fútbol americano zombi Zed y Meg como la animadora humana Addison.
Carla regresó como Bree para ZOMBIES 2 en 2020 y ZOMBIES 3 en 2022, permaneciendo como parte de la franquicia a medida que la historia se expandía más allá de su premisa original.